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▲Le Creuset 淺底鐵鍋 26 cm (馬賽藍) 原價15000 元 特價 5300 元。（圖／業者提供）

▲Le Creuset 典藏圓鐵鍋 20 cm (悠然綠) 鋼頭，原價13700 元 特價5200元，限8月1日。（圖／業者提供）

▲活動期間每日精選「指定一物」祭出限時3折優惠。（圖／官方提供）

▲新竹巨城店曬書市集、高雄義享好物市集，推出年度最大折扣！中文圖書6本500元、雜誌99元起。（圖／誠品提供）

法國百年精品鍋具 LE CREUSET年度特賣會來了！「繽紛夏季嘉年華」自明（30）日起，於台北忠孝SOGO 12樓活動會館登場，鑄鐵鍋最低3折起，還有滿額加價購各項瓷器最低299元，鑄鐵鍋最低3800元。法國百年精品鍋具 LE CREUSET「繽紛夏季嘉年華」特賣，於7月30日起至8月4日晚間8點前，於台北忠孝SOGO 12樓活動會館登場，全場商品一件5折、兩件45折、四件4折，且滿8000元還可多抵300元，單筆最高可折抵 2000元。單筆消費滿8000現折 300元單筆消費滿1萬現折 500元單筆消費滿2萬現折1,000元單筆消費滿3萬現折2,000元且單筆消費滿2500元（每日一物與福利品不配合此活動），即享有加購資格，7月30日：巴蒂鍋 24 cm （英國藍）原價1萬1580元、特價3999元，限量10組；義麵盤 （水手藍），原價1980元，特價750元，限量10組。7月31日：淺底鐵鍋 26 cm （馬賽藍）原價1萬5000元、特價5300元，限量10組；花蕾系列馬克杯 250 ml，原價1080元，特價400元，限量10組。8月1日：典藏圓鐵鍋 20 cm (悠然綠) 鋼頭，原價1萬3700元、特價5200元，限量15組；輕荷漫舞系列飯碗 350ml （湖水綠），原價1080元，特價400元，限量10組。8月2日：典藏淺底鐵鍋 30cm （典雅石紋/雪花白）鋼頭，原價2萬4000元、特價8000元，限量10組；器皿座 1L 附矽膠鏟具 3 入組 （淡粉紅），原價5720元，特價1800元，限量10組。8月3日：深圓鐵鍋 24 cm （雪紡粉），原價1萬9280元、特價5999元，限量5組；輕荷漫舞系列橢圓盤 24 cm (錦葵紫)，原價1680元，特價600元，限量10組。8月4日：單柄 21 cm 調理鐵鍋 (橄欖雕花/杏桃黃) 鋼頭，原價1萬7000元、特價6000元，限量20組；花型盤 (小) 5 入，原價6820元，特價2500元，限量10組。新竹巨城店曬書市集、高雄義享好物市集，推出年度最大折扣！中文圖書6本500元、雜誌99元起，還有文具禮品、兒童玩教具、唱片黑膠等萬件商品最低3折起，多款誠品才買得到的限定好物也一口氣蒐羅，像是台灣繪本作家陳致元知名作品《Guji Guji》誠品獨家版本4折後只要100元；日本機能文具品牌KING JIM專為手帳迷設計的隨身和紙膠帶誠品限定款不到3折即可以銅版價59元入手。誠品書店新竹巨城店曬書市集，即起至8月9日前於巨城購物中心6F展場登場，美國心理驚悚《窺探》、台灣導演李安執導的科幻動作驚悚片《雙子殺手》及知名犯罪驚悚片《蜘蛛網中的女孩》原文書通通只要199元。高雄義享店好物市集即起至8月10日前，高雄義享時尚廣場4F登場，由紙藝大師Matthew Reinhart打造的《怪奇物語》立體書限量販售，3D震撼重現經典故事劇情，不到5折就能收藏活動期間誠品會員當日單筆消費滿1200元即可抽獎乙次；滿3,000元還可享免費宅配到府服務。