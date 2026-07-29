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國民黨725上凱道反癌油集會才剛落幕，「倒閣」議題又再度被搬上檯面，蔣萬安如今再度出招，大讚高雄市長陳其邁在食安上處理得宜，讓他感到十分佩服，並力拱其為閣揆的合適人選。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，此刻的蔣萬安已超越其他藍營選將，成了實質的意見領袖，更是「藍營共主」。黃暐瀚表示，過去一個月，蔣萬安聲量爆表，不但所有「行動」、「話題」都由他先發動，在他提出之後，各大咖與黨中央都不再、不敢直接表達反對意見。他進一步提到，去年拋出倒閣、今年提廢監院時，黨主席鄭麗文都曾婉轉表達不宜；但現在不同了，蔣萬安說什麼、就是什麼，面對倒閣之議，台中市長盧秀燕說「可以討論」，黨中央說「無特定立場」，連民眾黨團都回應「審慎評估」。侯友宜昨（28）日與行政院長卓榮泰共同出席林口新闢道路工程開工典禮，接受媒體聯訪時被問及是否支持倒閣，以及如何看待蔣萬安相關說法，他並未多作評論，僅簡短說了句：「把工作做好比較實在啦！」黃暐瀚直言，唯獨只有侯友宜講「把工作做好比較實在」，雖未支持，也不算反對。此刻的蔣萬安，滿意度、支持度、2028期待度，都超越其他藍營所有選將，是實質「意見領袖」，是「藍營共主」，是「藍營話事人」。