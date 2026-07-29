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▲吳謹言、陳哲遠主演的《御廷謠》開播。（圖／翻攝自微博@電視劇御廷謠）

原《江山為聘》）也已於Disney+ 上線，吳謹言此次飾演當朝首位三元及第的狠辣女官「孟廷輝」，被 觀眾譽為兼具圓滑手段與雷霆作風的「古裝黑道劇女主天花板」；陳 哲遠則化身冷峻少年皇帝「英寡」，既有帝王的克制沉著、 更有少年的銳氣，超反差的設定讓粉絲相當期待他繼《偷偷藏不住》 後再創人生角色。







今（29）日微博出現一條關鍵字「吳謹言全世界乳腺最暢通之人」，點進去看才發現，原來是她和陳哲遠的新戲《御廷謠》空降開播，劇中她放火燒綠茶婊「蔣美兒」，把自己也圈在火中，更說對付瘋子，就要用瘋子的手段，讓網友拍手叫好，「就妳吳姐，人很話不多」。「乳腺最暢通之人」是內娛網友對吳謹言的調侃式愛稱，起因是她在大女主爽劇中飾演的角色從不內耗、有仇必報，讓觀眾看了身心舒暢，而她和陳哲遠的新戲《御廷謠》7月28日空降湖南衛視與芒果TV開播，她飾演的女狀元「孟廷輝」再度登上微博熱搜。在劇情片段中，吳謹言對付到好友酒樓鬧事的反派「蔣美兒」，要她磕頭認錯，對方不服氣，她一把火把自己和對方都圈入火中，還說不道歉，今天就同歸於盡，讓蔣美兒崩潰直呼，「妳瘋了！」就連被人拿刀抵著脖子，吳謹言眼睛都沒眨一下，還反手抓住刀子，雖然吳謹言的復仇手段讓人看了身心舒暢，不過也有人批評她的戲路走向短劇的風格，質感有待加強。《御廷謠》（