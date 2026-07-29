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▲賴清德主持將官晉任授階典禮。（圖／總統府提供）

行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例》，朝野因無共識，最後送交黨團協商。對此，總統賴清德今（29）日呼籲，當前戰爭型態快速改變，無人載具已成為不對稱作戰的重要戰力，籲請立法院朝野各黨團以國家優先，支持行政院依國軍需求提出的《國防自主無人載具採購特別條例》，並期許國軍持續強化新興科技的應用，提升不對稱戰力，讓國軍更具實力與韌性，守護國家安全與人民生活。賴清德上午主持「中華民國115年8月份將官晉任授階典禮」，並致詞表示，階級的晉升象徵國家的肯定，也代表更重大的責任，今天共同見證5位將軍晉階，他要代表國家向各位將軍及寶眷，表達最誠摯的祝賀與感謝之意。賴清德恭喜邱之峯將軍晉任中將。他說，邱將軍歷練完整，兼具外離島防務與特戰專業的經驗，此次調任花防部指揮官，期許帶領官兵持續強化東部地區的整體防衛韌性。賴清德也要恭喜魏宗志、朱佳明、陳延直、方士源，4位晉任少將。他說，魏將軍長期深耕裝甲兵部隊，此次調任234旅旅長，希望能發揮專業，繼續精進聯合兵種作戰能力；朱將軍兼具飛行作戰與飛安管理專業，期許在飛訓部指揮官職位上，為國家培育更多優秀的飛行人才。賴清德指出，陳將軍長年服務第七聯隊，希望接任聯隊長後，持續帶領官兵勤訓精練，守護空防安全；方將軍是國軍資通電專業人才，此次調任資通電軍指揮部參謀長，期許你能強化網路作戰及資安防護能量。賴清德提醒各位，職位越高，所做的判斷越重要，越能直接影響部隊整備、任務執行及官兵安全，期許大家善用過去累積的經驗，審慎決策、勇於承擔，帶領部隊完成國家交付的任務。賴清德表示，今年6月以來，國軍接續執行「立即備戰操演」、「聯合防禦操演」，並將展開「漢光42號實兵演習」，這些演訓都在驗證平時的訓練成果、檢視部隊面對危機時如何應處，要感謝全體官兵的努力與付出，當前戰爭型態快速改變，無人載具已成為不對稱作戰的重要戰力，因此，行政院依據國軍需求，提出了《國防自主無人載具採購特別條例》，規劃籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇。賴清德表示，無人載具在戰時消耗快、技術更新也快，採購既要確保數量，也要兼顧交付速度、系統整合及後續補充，讓國軍儘快取得所需裝備；並以長期、穩定的採購帶動國內產能，打造安全、可信賴的產業鏈。賴清德要再次呼籲立法院朝野各黨團，以國家安全為優先，支持行政院所提版本，由國防部統合軍事需求、負責採購執行；經濟部協助產業發展、中科院投入科研與技術驗證，透過明確的權責分工，兼顧國防自主與產業發展，讓國家資源有效轉化為國軍所需戰力；他說，新興科技與相應的戰術仍會持續演進，國軍務必加強應用。他也期許各位在新職位上，繼續提升不對稱戰力，讓國軍更具實力與韌性。賴清德感謝寶眷們長年的支持與體諒，各位將軍有今天的成就，也有家人一路相伴、默默付出的力量，才是成功的基礎，「我要再次恭喜各位晉任，讓我們共同努力，守護國家安全與人民生活」。