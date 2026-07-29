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蔣萬安變「蔣總統」？陳揮文：市長非名嘴，別來搶通告

蔣萬安拿「江宜樺下台」操作！陳揮文傻眼：別一直瞎掰好嗎

陳揮文分析卓榮泰去留：看賴清德、九合一選舉結果

台北市長蔣萬安近日拋出「倒閣」議題，並透露已有不少藍營立委私下與他討論，更進一步點名高雄市長陳其邁是適合接任閣揆的人選。對此，資深媒體人陳揮文今（29）日怒駁，2014年時任閣揆的江宜樺並非因單一事件下台，「不要一直瞎掰好嗎！」至於卓榮泰是否下台，應由總統賴清德決定，「輪不到蔣萬安指指點點」。陳揮文表示，蔣萬安去年才喊過倒閣，如今又再拋出相同議題，但必須搞清楚，蔣萬安目前身分是台北市長，並非立法委員，且倒閣並非單一政治人物喊了就能啟動，依照憲政程序，必須由立法院提出不信任案，並取得過半立委、至少57席支持。陳揮文質疑，蔣萬安既然表示有許多藍營立委私下向他談過倒閣，「那就請公布名單，讓大家聞香一下。」他也喊話蔣萬安，請尊重國民黨主席鄭麗文以及立法院黨團其他成員。針對點名陳其邁適合組閣一事，陳揮文更批評，任命行政院長是總統職權，蔣萬安此舉形同僭越，「蔣市長變成蔣總統？」他更狠酸稱，台北市長不是名嘴，別來搶通告。對於蔣萬安將癌油事件與行政院長去留連結，陳揮文也怒轟，此舉對賴清德、陳其邁來說，都顯得不夠尊重。此外，他也反駁蔣萬安試圖援引2014年歷史作為政治論述，但當年的行政院長江宜樺並不是因為單一劣質油事件下台，兩者背景完全不同。陳揮文表示，2014年江宜樺請辭的時間點，是在九合一大選開票當晚，主要原因是民進黨在地方選舉取得重大勝利後，行政團隊承擔政治責任，而非單純因為食安事件。他直言，蔣萬安若要進行政治攻防可以理解，但不能扭曲歷史，「有人可以跟蔣萬安說一下嗎？不要一直瞎掰，好嗎？」陳揮文進一步分析，卓榮泰未來是否請辭，關鍵仍在總統賴清德的判斷，以及2026年底九合一選舉結果。他指出，如果民進黨在地方選舉中失去重要縣市，例如高雄或台南等指標選區，卓榮泰身為行政院長，可能比照2014的江宜樺，選擇請辭；賴清德也可能因敗選，請辭民進黨主席。陳揮文認為，如同2018年、2022年地方選舉後，民進黨主席蔡英文都曾因選舉結果承擔政治責任，因此卓榮泰的政治命運，首先取決於賴清德的決定，其次取決於年底大選結果。他最後更強調，退一萬步來說，卓榮泰的去留，怎麼樣也輪不到蔣萬安來指指點點。