其中長打是關鍵，7月單月就貢獻2轟，目前ISO純長打率.101勝過中職78%球員，相比去年也有感提升，保送率11.1%則在聯盟最前列，逐漸成為純粹的「三純重砲」型態。

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曾頌恩2024年大爆發 去年卻大低潮

曾頌恩去年保送率大幅上漲至9.7%，聯盟PR88等級，但其餘各項數據都下滑，尤其長打消失最傷，ISO純長打率下滑到.058，變成安打難產、長打消失、只能靠保送爭取上壘的打者。

自曝「球跟太進來」、追求反方向攻擊 反而失去長打

變成高保送、多三振、追求長打的純重砲類型。

但目前強擊球率35.2%仍勝過聯盟86%球員，平均擊球初速142.1公里則排PR91，最快擊球初速高達179.1公里，符合規定打席的球員中，僅落後給張育成、魔鷹與朱育賢3人，排名高居聯盟第4，在在顯示其恐怖的揮棒爆發力。

但現階段盡可能追求長打、同時維持選球眼，或許才是發揮自身最大價值的生存之道。