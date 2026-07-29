中職下半季開打後，中信兄弟戰績相比上半季提升，主因與打擊火力進一步回溫有關，其中26歲砲手「魚住」曾頌恩，歷經超過1年半低潮後，6月底回歸一軍逐漸找回2024年成績，打擊率從1成57提升到2成41，已經把OPS+打到高於聯盟平均的104，其中長打是關鍵，7月單月就貢獻2轟，目前ISO純長打率.101勝過中職78%球員，相比去年也有感提升，保送率11.1%則在聯盟最前列，逐漸成為純粹的「三純重砲」型態。
曾頌恩2024年大爆發 去年卻大低潮
曾頌恩2024年大爆發打出生涯年，單季出賽112場，打擊率3成04、10轟與52分打點，OPS+高達126，一躍成為聯盟頂尖巨砲，但歷經國際賽疲勞加上傷勢影響，上季成績一落千丈，今年上半季同樣在一二軍之間起起伏伏。
根據《野球革命》數據顯示，相比打得最好的2024年，曾頌恩去年保送率大幅上漲至9.7%，聯盟PR88等級，但其餘各項數據都下滑，尤其長打消失最傷，ISO純長打率下滑到.058，變成安打難產、長打消失、只能靠保送爭取上壘的打者。
自曝「球跟太進來」、追求反方向攻擊 反而失去長打
曾頌恩上周受訪時，透露這1、2年低潮，是因教練建議把球跟進來一點、嘗試反方向攻擊，但自己適應上出現問題，近期回到一軍，則調整回掌握甜蜜點的方式進攻，上週5戰他貢獻6支安打、其中包含2支長打、1支全壘打，打擊成績有所復甦。
實際上，曾頌恩近年雖經歷低潮期，多次下放二軍調整，但在二軍賽場卻宛如降維打擊，今年20場出賽共62打數就扛出6轟、22分打點，OPS+達到181，讓教練團不得不把他趕快升回一軍貢獻。
三振、保送率都提升 還逐漸找回長打
與2024年綜合對比數據，曾頌恩今年呈現出的打擊型態確實有所調整，逐漸走向三純打者的路線。
首先是打擊率下修不少，揮空率Whiff%從16.3%上升到20.9%，被三振率同樣提升3.6個百分比，但逐漸找回去年完全消失的長打，同時選球率維持去年高水準，目前11.1%已創下生涯新高，變成高保送、多三振、追求長打的純重砲類型。
強擊球率、擊球初速都是聯盟頂尖 曾頌恩逐漸找回特色
另根據《中職進階數據網站》統計，曾頌恩儘管上半季仍陷低潮，但目前強擊球率35.2%仍勝過聯盟86%球員，平均擊球初速142.1公里則排PR91，最快擊球初速高達179.1公里，符合規定打席的球員中，僅落後給張育成、魔鷹與朱育賢3人，排名高居聯盟第4，在在顯示其恐怖的揮棒爆發力。
儘管曾頌恩目前27場一軍出賽仍是小樣本，但從這2年間顯著的數據差異，確實看出曾頌恩打擊型態、策略有做出調整，對這位已經拿到全壘打王2連霸、擁有本土最強力量之一的球星來說，或許要找回2024年高擊球率仍需要時間，但現階段盡可能追求長打、同時維持選球眼，或許才是發揮自身最大價值的生存之道。
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曾頌恩2024年大爆發打出生涯年，單季出賽112場，打擊率3成04、10轟與52分打點，OPS+高達126，一躍成為聯盟頂尖巨砲，但歷經國際賽疲勞加上傷勢影響，上季成績一落千丈，今年上半季同樣在一二軍之間起起伏伏。
根據《野球革命》數據顯示，相比打得最好的2024年，曾頌恩去年保送率大幅上漲至9.7%，聯盟PR88等級，但其餘各項數據都下滑，尤其長打消失最傷，ISO純長打率下滑到.058，變成安打難產、長打消失、只能靠保送爭取上壘的打者。
自曝「球跟太進來」、追求反方向攻擊 反而失去長打
曾頌恩上周受訪時，透露這1、2年低潮，是因教練建議把球跟進來一點、嘗試反方向攻擊，但自己適應上出現問題，近期回到一軍，則調整回掌握甜蜜點的方式進攻，上週5戰他貢獻6支安打、其中包含2支長打、1支全壘打，打擊成績有所復甦。
實際上，曾頌恩近年雖經歷低潮期，多次下放二軍調整，但在二軍賽場卻宛如降維打擊，今年20場出賽共62打數就扛出6轟、22分打點，OPS+達到181，讓教練團不得不把他趕快升回一軍貢獻。
三振、保送率都提升 還逐漸找回長打
與2024年綜合對比數據，曾頌恩今年呈現出的打擊型態確實有所調整，逐漸走向三純打者的路線。
首先是打擊率下修不少，揮空率Whiff%從16.3%上升到20.9%，被三振率同樣提升3.6個百分比，但逐漸找回去年完全消失的長打，同時選球率維持去年高水準，目前11.1%已創下生涯新高，變成高保送、多三振、追求長打的純重砲類型。
強擊球率、擊球初速都是聯盟頂尖 曾頌恩逐漸找回特色
另根據《中職進階數據網站》統計，曾頌恩儘管上半季仍陷低潮，但目前強擊球率35.2%仍勝過聯盟86%球員，平均擊球初速142.1公里則排PR91，最快擊球初速高達179.1公里，符合規定打席的球員中，僅落後給張育成、魔鷹與朱育賢3人，排名高居聯盟第4，在在顯示其恐怖的揮棒爆發力。
儘管曾頌恩目前27場一軍出賽仍是小樣本，但從這2年間顯著的數據差異，確實看出曾頌恩打擊型態、策略有做出調整，對這位已經拿到全壘打王2連霸、擁有本土最強力量之一的球星來說，或許要找回2024年高擊球率仍需要時間，但現階段盡可能追求長打、同時維持選球眼，或許才是發揮自身最大價值的生存之道。