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▲民進黨召開「蕉傲台灣，信賴挺農業」記者會，包含民進黨秘書長徐國勇、立法委員暨嘉義縣長候選人蔡易餘力挺。（圖／記者陳佩君攝，2026.07.29）

夏日正值香蕉盛產季節，為支持在地農民並回饋社會，民進黨秘書長徐國勇與民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今（29）日舉行記者會，發起農特產品認購行動，數量達1萬公斤，同時結合關懷在地農民與社會弱勢，攜手展現社會溫暖；此外，徐國勇特別分享選蕉技巧，說明香蕉串的兩邊最好吃、而非中間的「C位」。民進黨上午召開「蕉傲台灣，信賴挺農業」記者會，包含民進黨秘書長徐國勇、立法委員暨嘉義縣長候選人蔡易餘、全國信賴之友會總會理事長劉國隆、台北市信賴之友會常務監事許正格、全國信賴之友會副理事長譚大倫、全國信賴之友會副理事長沈千慈、嘉義縣信賴之友會理事長林秋桂、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、香蕉農代表李甯潔。徐國勇指出，為支持在地農民並回饋社會，與信賴之友會發起嘉義香蕉認購活動，一舉認購高達1萬公斤（約1,000 箱）的嘉義優質夏蕉，並將這份美味與愛心分送給25個弱勢福利機構與團體。此外，為讓農民獲得合理收益，將這份「台灣溫暖的人情味」，讓福利機構的小朋友品嚐到台灣最棒的水果，實踐「台灣人的相互信賴精神」；同時，他還不藏私分享來自在地蕉農的「採摘與選蕉小撇步」，展現支持在地農業的堅定決心。蔡易餘指出，嘉義香蕉產量居全國第三，以竹崎、中埔為主要產區；去年丹娜絲颱風造成嚴重農損，災後復耕時間集中，也讓今年香蕉大量進入產季，因此特別感謝信賴之友會早在七月中旬便開始採購並持續回購，協助蕉農穩定銷售。他強調，嘉義正從農業縣邁向農工大縣，但農業始終是嘉義的根本，盼全國鄉親以行動支持嘉義優質農產品。全國信賴之友會總會理事長劉國隆回憶，他過去赴美留學時，外國人的午餐常是一根香蕉搭配一杯優格，簡單又營養，後來也養成吃香蕉的習慣，感謝民進黨長期照顧農民，因此這次信賴之友會全面動員，採購一萬公斤香蕉，捐贈給有需要的社福機構。劉國隆強調，這只是第一批，未來只要台灣農民及農業有需要，信賴之友會一定全力相挺，持續推廣台灣優質農產品。台北市信賴之友會常務監事許正格表示，台北團隊已率先認購 2,500公斤（約 250 箱）優質農產品並全數分送至各個社福團體，未來將持續把溫暖送到需要的角落；副理事長沈千慈則指出，香蕉營養豐富且適合全齡層食用，有感於水災造成中南部許多果農受損慘重，特別以實際行動支持蕉農，並鼓勵個人及企業行號一同響應，達到「挺農民、做公益」的雙贏目標。