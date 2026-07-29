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◼︎台北市7月30日停水範圍一次看

▲台北市中山區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市萬華區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月30日停水範圍一次看

▲新北市中和區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月30日停水範圍一次看

▲桃園市楊梅、新屋區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市7月30日停水範圍一次看

▲台中市南區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市南區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月30日停水範圍一次看

▲台南市、高雄市7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市永康區7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月30日停水範圍一次看

▲高雄市7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月30日停水範圍一次看

▲宜蘭縣礁溪、頭城鎮7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣蘇澳鎮7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣7月30日停水範圍一次看

▲南投縣7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月30日停水範圍一次看

▲嘉義縣中埔鄉7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣義竹鄉7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣東石鄉7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣竹崎鄉7月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

回家別忘了儲水！根據台灣自來水公司最新公告，7月30日（週四）在以及共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時半。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月30日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：7月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)🕦影響時間：7月30日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：社正路45號至99號、社正路45巷2號至26號🕦影響時間：7月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：桂林路242巷2號~42-1號🕦影響時間：7月30日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄🕦影響時間：7月30日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路234號-246號（雙號側）🕦影響時間：7月30日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：華新街及工專路一帶🕦影響時間：7月30日10時至14時(共4小時)📍停水地區中和區：立德街雙號側66號至102號🕦影響時間：7月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷🕦影響時間：7月30日10時至16時(共6小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區三重區：五谷王南街含附近巷弄。🕦影響時間：7月29日晚間21時至30日03時(共6小時)停水原因：分區管網封閉及管線調查📍停水地區楊梅區：豐野里。新屋區：望間里及周邊巷弄🕦影響時間：7月30日10時至17時(共7小時)停水原因：分區管網封閉及管線調查📍停水地區龍潭區：中正里、龍星里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。🕦影響時間：7月30日09時至16時(共7小時)停水原因：新裝工程停水施工改接作業。📍停水地區南區：和平里、崇倫里、工學里、樹德里。文心南路以東、建國南路一段以南、忠明南路以西、復興路一段及復興路二段以北等一帶。🕦影響時間：7月30日08時至18時30分(共10小時半)停水原因：新裝工程停水施工改接作業。📍停水地區南區：福田路。🕦影響時間：7月30日14時至20時(共6小時)停水原因：管線裝設流量計。📍停水地區龍崎區：南屏公路。內門區：中正路、內山公路、南屏公路、南屏路、吉民農路、大林產業道路、旗文路、溝坪路、番子路。高雄旗山區：內山公路、公園路、成功一街、成功三街、成功二街、成功五街、成功四街、旗文路、樂和街、溝坪路、環湖三街、環湖路、花旗一路、花旗二路、花旗路。田寮區：鹿埔路。🕦影響時間：7月30日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋二街68號至238號(雙數側/含巷弄)、大橋一街247巷(含弄)、大橋一街89號至261號(單數側/含巷弄)、大橋一街240號至332號(雙數側/含巷弄)、大橋一街250巷、大橋一街282巷、大橋一街324巷(含弄)、大橋一街330巷(含弄)、大橋一街103巷(雙數側/含弄)、中山南路195巷1號至108號(含弄)。🕦影響時間：7月30日09時至18時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：信義路、和平路、樹人路、民權路。🕦影響時間：7月30日09時至17時(共8小時)停水原因：中都汰換管線工程📍停水地區三民區：中原街、中庸街、中都街、台安街。🕦影響時間：7月30日13時至17時(共4小時)停水原因：管線改善工程新舊管連絡📍停水地區礁溪鄉：中山路二段、公園路、白石腳路、白雲三路、白雲二路、白雲六路、礁溪路七段、礁溪路五段、礁溪路六段。頭城鎮：三和路、二城路、礁溪路七段、青雲路一段、青雲路二段、頂埔路二段。🕦影響時間：7月30日13時至17時(共4小時)停水原因：管線改善工程新舊管連絡📍停水地區蘇澳鎮：中正路、成功路、蘇南路、蘇港路。🕦影響時間：7月30日08時至17時(共9小時)停水原因：台電(H14170)停電，電力切換前後會短暫20分鐘停水📍停水地區南投市：中學西路、中學路、中正路、中興一路、中興路、仁德路、仁心街、仁愛路、仁政街、仁智街、光明一路、光明三路、光明二路、光明五路、光明四路、光明路、光榮北路、光榮北路一街、光榮北路七街、光榮北路三街、光榮北路二街、光榮北路五街、光榮北路六街、光榮北路四街、光榮南路、光榮南路一街、光榮南路三街、光榮南路二街、光榮南路四街、光榮東路、光榮東路一街、光榮東路二街、光榮西路、光榮西路一街、光華一路、光華七路、光華三路、光華二路、光華二路一街、光華二路二街、光華五路、光華六路、光華十路、光華四路、光華四路一街、光華路、向上一路、向上五路、向上路、學府一街、學府二街、學藝路、文獻路、楓仔嶺農路、營北路、環山路、省府路、虎山路。🕦影響時間：7月30日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：中埔村、同仁村、塩舘村、富收村、沄水村、深坑村、瑞豐村、社口村、義仁村、裕民村、金蘭村、隆興村、頂埔村、龍門村。共14個村里。🕦影響時間：7月30日22時至31日05時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區義竹鄉：義竹村、仁里村、六桂村、頭竹村、北華村、新富村、新店村、東過村、西過村、官和村、官順村。🕦影響時間：7月29日22時至30日04時(共6小時)停水原因：小區封閉測試與管線末端壓力測量與排水📍停水地區東石鄉：東石村 、猿樹村。🕦影響時間：7月30日08時30分至17時(共9小時半)停水原因：分區管網維護及漏水調查作業📍停水地區竹崎鄉：灣橋村、鹿滿村。共2個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。