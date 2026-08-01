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▲索尼曾公開湯姆霍蘭德（中）的青澀試鏡片段，千黛亞（左）和雅各布（右）全都笑翻。（圖／翻攝自Sony Pictures Entertainment YouTube）

漫威2026年度大作《蜘蛛人4：重生日》在7月29日於台灣上映，主演群日前出席記者會受訪，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）透露，新加入《蜘蛛人》系列的女星莎蒂辛克（Sadie Sink）完全沒有經過任何試鏡，就獲得了新角色。這讓男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）在一旁開玩笑吃醋地說：「真好耶，我當時可是試鏡了7次才上。」《蜘蛛人4：重生日》上映前，製作方對於莎蒂辛克的角色一直很保密，甚至就連名稱都不能透露。直到宣傳記者會上，製片人艾咪帕斯卡（Amy Pascal）才低調透露，莎蒂辛克的角色將跟著主角群一起經歷「孤立與尋求自我認同」的核心命題；維基百科上則寫道，她是擁有心靈感應和念力的變種人。而莎蒂辛克過去曾跟導演德斯汀·丹尼爾·克雷頓（Destin Daniel Cretton）合作過，靈動演技獲得高度認可，因此這次拿到《蜘蛛人》的角色，她甚至沒經過任何試鏡，僅靠幾通電話就敲定出演，這讓湯姆霍蘭德都忍不住吃醋，笑說自己當時可是試了7次才被選上。關於自己試鏡的故事，湯姆霍蘭德在第一部新版《蜘蛛人》上映時就曾分享過，他為了搶到蜘蛛人這個角色，下足苦工。湯姆霍蘭德共自行拍攝了5支試鏡影片寄給索尼，不只講台詞、自我介紹，還參雜了許多後空翻、前翻、跳牆等特技動作，只為證明自己有能力勝任蜘蛛人。另外，湯姆霍蘭德還分別與小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、克里斯伊凡（Chris Evans）對戲，正當他覺得自己勝券在握時，索尼卻突然與他斷了聯繫，直到經歷了6週的漫長等待期後，湯姆霍蘭德才在索尼官網看到自己的名字。當時他激動到摔電腦，還嚇壞愛犬，湯姆霍蘭德更搞笑地說，他甚至一度懷疑索尼有沒有可能被盜，會不會是假消息，直到高層打電話聯絡他，他才終於確定自己打敗其他對手，當上蜘蛛人，欣喜若狂。而《蜘蛛人4：重生日》劇情承接上集，在奇異博士的遺忘咒之後，全世界都忘記了彼得帕克。失去摯愛與朋友的他獨居在紐約狹小公寓，一邊維持生計，一邊身穿手縫戰袍以「友善的鄰家蜘蛛人」身份打擊犯罪。但隨著紐約地下黑幫勢力崛起，失去後援的彼得陷入孤軍奮戰，面臨前所未有的治安危機。追查犯罪期間，彼得結識了神秘新盟友（莎蒂辛克飾），兩人將從暗中較勁演變成攜手對抗幕後黑手。另外，看著完全不認識自己的女友MJ（千黛亞飾）過著平靜生活，彼得內心備受煎熬，究竟該如何克服孤獨與傷痛，成了他人生最難的課題。