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新竹市府：營養午餐食材皆完整溯源 建議中央將甲醛納入炊粉自主檢驗

藍議員：炊粉未流入校園 卻被綠營側翼持續炒作

新竹市政府今（29）日召開校園食安記者會，公布問題油品與甲醛炊粉最新清查結果。市長高虹安表示，經比對中央新增問題油品批號，確認共有16所學校、41桶油品曾於5月流入校園並實際使用，市府已要求各校啟動家長溝通、學生健康關懷及資料保存；至於問題炊粉，校園營養午餐未使用衛生單位公告的4品項、7批次產品，市府也強調早於6月初即完成抽驗、下架、封存及移送偵辦，並無外界所稱「蓋牌7週」情形。針對甲醛炊粉，高虹安強調，教育處全面清查校園供貨及驗收紀錄後，再次確認新竹市校園營養午餐未使用衛生單位公告的4品項、7批次問題炊粉。她表示，市府自5月27日接獲台南市政府通報後，即依程序展開稽查，6月3日會同食藥署抽驗並要求下游產品下架回收，6月8日初驗檢出甲醛後立即停止販售、封存，後續完成複驗後依法裁罰並移送檢調偵辦，強調市府早在6月初即完成相關處置，並非外界所稱7月才開始處理，也不存在「蓋牌7週」情形。高虹安表示，為重建民眾信心，市府已針對新竹市16家米（炊）粉製造業者擴大抽驗28件產品，並送交食品工業發展研究所檢驗甲醛，預計7月31日公布結果，同步公開於市府食品安全專區。她強調，食品安全沒有妥協空間，市府將秉持資訊公開、依法行政及最高標準把關三大原則，持續配合中央追查真相，守護學童及市民飲食安全。教育處長林立生表示，新竹市校園營養午餐皆採用「3章1Q」食材，所有食材均建立完整追溯制度，驗收、進貨及供餐紀錄皆完整保存，事件發生後營養師及午餐秘書逐校、逐批比對資料，若有疑義都會徹底查證。衛生局長陳厚全則指出，甲醛並非現行中央規範的米粉常規檢驗項目，此次事件是因台南市擴大麵食抽驗才發現異常，建議中央檢討制度，將甲醛納入米（炊）粉自主檢驗及風險監測項目，進一步強化食安管理。新竹市議會中國國民黨團28日也召開記者會，針對問題油品流入校園發表看法。黨團總召陳慶齡表示，日前外界持續質疑違規炊粉流入校園，但市府已多次公開說明並完成全面清查，確認問題批次炊粉未進入校園；如今真正確認流入校園的是中央最新公告的問題油品，呼籲社會將焦點放回中央食品安全管理及源頭把關機制，而非持續炒作炊粉議題。他也表示，目前已確認16所學校受影響，市府除持續關懷學生健康外，也應協助家長求償，並依法追究相關業者責任。市議員吳旭豐則表示，這次確認流入校園的是問題食用油，且早在5月就已供應營養午餐，事件涉及全台校園，反映中央食品安全管理及追溯機制仍有漏洞。他認為，既然食安議題受到高度關注，更應追究真正的責任歸屬，而非只停留在政治攻防。市議員黃美慧表示，中央應針對問題油品流入校園向全國家長說明，並全面檢討食品安全管理與追溯制度，避免類似事件再次發生。她也支持市府持續保存所有供餐、採購及驗收紀錄，協助受影響學生及家長維護權益，必要時協助向相關業者求償。市議員陳啟源也建議，由於中央公布的問題油品批號仍可能持續增加，代表整起事件尚未完全釐清，市府應採最高標準預防原則，不僅全面停止校園使用涉案品牌油品，也應重新檢視供應鏈管理，降低校園食安風險。