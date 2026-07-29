立法院三讀刪除《民法》兄弟姊妹特留分，遺產分配迎來重大變革！究竟自己寫遺囑要公證嗎？沒寫遺囑手足還能拿財產嗎？專精遺產規劃的律師蘇家宏在YouTube頻道「陽光暖男 蘇家宏律師」中，直接解答 12 大相關熱搜 QA，包含自書遺囑效力、頂客族遺囑陷阱、同父異母手足繼承權與修法生效時間，一次掌握。
🟡 自己寫遺囑需要公證嗎？沒寫遺囑手足照樣拿
Q1：自己拿紙筆寫遺囑，需要公證或律師見證才有效嗎？
解答：不需要！ 只要本人親自手寫全文、記明年月日並親自簽名，這份「自書遺囑」在法律上就完全有效。找公證人或律師見證能補強筆跡真實性，但並非強制生效要件。
Q2：立法院刪除「兄弟姊妹特留分」對誰影響最大？
解答：單身族與頂客族（無子女夫妻）！ 過去就算立遺囑不給手足，手足仍可討要三分之一特留分；修法後只要立下有效遺囑，就能徹底實現「遺囑自由」，將財產留給愛的人或公益團體。
Q3：刪除特留分後，如果不寫遺囑，兄弟姊妹還能分遺產嗎？
解答：依然會全額或共同繼承！ 修法僅刪除「特留分」，並未刪除兄弟姊妹的「法定繼承權（第三順位）」。若生前沒立遺囑，財產照樣會由手足全額繼承，或由配偶與手足均分。
Q4：同父異母或同母異父的手足，也有權繼承我的遺產嗎？
解答：可以！ 不管是全血緣還是半血緣，只要在法律名義上是兄弟姊妹，若沒有遺囑阻斷，過世後他們都有權依法繼承你的遺產。
🟡 同父異母手足也能分嗎？頂客族遺囑作廢陷阱
Q5：頂客族遺囑寫「全部財產給配偶」，為何可能慘變無效作廢？
解答：當心「配偶比你先走」！ 若配偶不幸早逝，該遺囑會因受遺贈人已不存在而失效，財產最後反而會全數回歸給自己原本不想給的兄弟姊妹。
Q6：頂客族該如何寫遺囑，才能防止遺囑無效作廢？
解答：加註二次分配條款！ 在遺囑中務必特別載明「若配偶先於本人過世，財產則由指定親友（或特定團體）繼承」，建立雙重防線防範風險。
Q7：在修法正式生效前的空窗期過世，如何防止手足討特留分？
解答：遺囑加寫「喪失繼承權聲明」！ 可以在遺囑中列舉該手足對你有重大虐待、侮辱或無情義之事由，直接剝奪其繼承權。
Q8：想把遺產「捐給公益團體」不留給手足，要注意什麼？
解答：寫明團體全名並指定遺囑執行人！ 此外，公益團體通常較難處分不動產，建議將財產轉為現金標的處理較順暢。
🟡 刪特留分何時生效？舊遺囑與手足債務全解析
Q9：刪除特留分修法何時正式生效？有溯及既往嗎？
解答：需等總統公布後 6 個月正式生效！ 法律看過世當時的法律狀態，不溯及既往。只要在生效日之後過世，就完全適用無特留分的新法。
Q10：修法前已經寫好的遺囑，修法後會受到影響嗎？
解答：不會！ 遺囑是在人過世時才生效。若在修法生效後才過世，舊遺囑會自動適用新法，直接發揮完全排除特留分的效力。
Q11：兄弟姊妹欠政府或銀行一屁股債，他過世會轉移給我嗎？
解答：不會！ 債務屬於他個人，與你無關。若他過世且你是繼承人，只需向法院辦理「拋棄繼承」或「限定繼承」即可。
Q12：這次修法有順便刪除兄弟姊妹之間的「扶養義務」嗎？
解答：沒有！ 這次僅刪除遺產特留分，兄弟姊妹互相扶養的法律義務依然存在（僅順位較後）。
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Q1：自己拿紙筆寫遺囑，需要公證或律師見證才有效嗎？
解答：不需要！ 只要本人親自手寫全文、記明年月日並親自簽名，這份「自書遺囑」在法律上就完全有效。找公證人或律師見證能補強筆跡真實性，但並非強制生效要件。
解答：單身族與頂客族（無子女夫妻）！ 過去就算立遺囑不給手足，手足仍可討要三分之一特留分；修法後只要立下有效遺囑，就能徹底實現「遺囑自由」，將財產留給愛的人或公益團體。
Q3：刪除特留分後，如果不寫遺囑，兄弟姊妹還能分遺產嗎？
解答：依然會全額或共同繼承！ 修法僅刪除「特留分」，並未刪除兄弟姊妹的「法定繼承權（第三順位）」。若生前沒立遺囑，財產照樣會由手足全額繼承，或由配偶與手足均分。
Q4：同父異母或同母異父的手足，也有權繼承我的遺產嗎？
解答：可以！ 不管是全血緣還是半血緣，只要在法律名義上是兄弟姊妹，若沒有遺囑阻斷，過世後他們都有權依法繼承你的遺產。
🟡 同父異母手足也能分嗎？頂客族遺囑作廢陷阱
Q5：頂客族遺囑寫「全部財產給配偶」，為何可能慘變無效作廢？
解答：當心「配偶比你先走」！ 若配偶不幸早逝，該遺囑會因受遺贈人已不存在而失效，財產最後反而會全數回歸給自己原本不想給的兄弟姊妹。
Q6：頂客族該如何寫遺囑，才能防止遺囑無效作廢？
解答：加註二次分配條款！ 在遺囑中務必特別載明「若配偶先於本人過世，財產則由指定親友（或特定團體）繼承」，建立雙重防線防範風險。
Q7：在修法正式生效前的空窗期過世，如何防止手足討特留分？
解答：遺囑加寫「喪失繼承權聲明」！ 可以在遺囑中列舉該手足對你有重大虐待、侮辱或無情義之事由，直接剝奪其繼承權。
Q8：想把遺產「捐給公益團體」不留給手足，要注意什麼？
解答：寫明團體全名並指定遺囑執行人！ 此外，公益團體通常較難處分不動產，建議將財產轉為現金標的處理較順暢。
🟡 刪特留分何時生效？舊遺囑與手足債務全解析
Q9：刪除特留分修法何時正式生效？有溯及既往嗎？
解答：需等總統公布後 6 個月正式生效！ 法律看過世當時的法律狀態，不溯及既往。只要在生效日之後過世，就完全適用無特留分的新法。
Q10：修法前已經寫好的遺囑，修法後會受到影響嗎？
解答：不會！ 遺囑是在人過世時才生效。若在修法生效後才過世，舊遺囑會自動適用新法，直接發揮完全排除特留分的效力。
Q11：兄弟姊妹欠政府或銀行一屁股債，他過世會轉移給我嗎？
解答：不會！ 債務屬於他個人，與你無關。若他過世且你是繼承人，只需向法院辦理「拋棄繼承」或「限定繼承」即可。
Q12：這次修法有順便刪除兄弟姊妹之間的「扶養義務」嗎？
解答：沒有！ 這次僅刪除遺產特留分，兄弟姊妹互相扶養的法律義務依然存在（僅順位較後）。