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搶攻全球第二大路網 台灣奪歷史性首案

ETC台灣隊新南向再傳捷報，印度成為泰國後第二個海外成果。印度首座「多車道自由流」電子收費系統日前正式營運，遠通電收副總經理吳忠潔表示，該系統由遠通、遠創攜手資策會及四零四科技、研揚科技、晶睿通訊、邁爾凌科技、鷹勢科技及福鄉通商等台灣業者共同打造，從設計規劃、系統建置到正式營運，皆展現台灣資通訊科技與智慧交通整合實力，具備高度指標意義。印度政府計畫在一年內將全國1,400座傳統收費站中的10%（約140個站點）轉型為「多車道自由流」 ETC系統。台灣隊在印度打造的首座多車道自由流電子收費系統，位在印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦（Gujarat）蘇拉特市（Choryasi）5月通車，而位在哈里亞納邦（Haryana）加勞恩達市（Gharaunda）也在上月通車。吳忠潔指出，印度國道路網長度超過4.5萬公里，高居全球第二，規模約為台灣48倍。印度約在10年前開始導入與台灣相同的RFID收費技術 FASTag，但在全面轉型自由流收費前，車輛仍須駛入傳統收費站，並依賴柵欄管制，常因扣款失敗或人為因素造成壅塞。吳忠潔說，台灣自2013年起即全面實現無柵欄的多車道自由流電子收費，車輛無需減速即可完成扣款。遠創智慧憑藉台灣成功經驗，於2020年在印度加勞恩達市通過POC概念驗證，並於2025年正式取得建置案。印度交通環境與台灣差異甚大，建置過程中須克服車種複雜與極端氣候兩大挑戰。吳忠潔表示，相較台灣國道車種較單純，印度道路車種從4輪小車到20多輪大型貨車皆有，且部分車種如兩輪嘟嘟車等屬免收費對象。因此，門架系統必須結合高速車牌辨識（ANPR）、AI車軸與車型辨識，與雷射雷達（LiDAR）感測器，在高速車流中即時辨識多種車型並篩除免收費車輛。根據印度官方統計，蘇拉特市收費站門架通車首日，即引導超過41,500輛車次以高速「無感」通過，大幅改善過往收費站前瓶頸壅塞。印度公路管理局（NHAI）主席聖托什・庫馬爾・亞達夫（Santosh Kumar Yadav）也表示，導入MLFF收費系統是印度公路現代化的重要里程碑，將有助建立更高效、透明且使用者友善的電子收費生態系，推動印度智慧交通普及化。