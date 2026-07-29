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上次邀唐斯、這次邀拉文 張善政：增加桃園的海外能見度

NBA球星、兩屆灌籃大賽冠軍拉文（Zach LaVine）將來台！桃園市長張善政今（29）日透露，拉文將參加本週末在竹圍漁港舉行的「珍珠海岸國際音樂節」，活動期間除規劃球星交流賽及公益活動，也將安排拉文走訪桃園，體驗在地文化、美食與城市景點。張善政今在臉書發文指出，桃園市政府去年曾邀請NBA球星唐斯（Karl-Anthony Towns）參與活動，今年則邀請拉文出席珍珠海岸國際音樂節，希望透過國際球星造訪，增加桃園在海外的能見度。張善政表示，珍珠海岸國際音樂節結合海港、音樂、運動及多元文化元素，這次除了安排球星交流賽及公益行程，也規劃讓拉文走訪桃園，接觸當地文化、美食及城市風景。拉文曾於2015年及2016年連續奪得NBA灌籃大賽冠軍，以灌籃能力受到球迷關注。張善政表示，民眾本週末可前往竹圍漁港參加音樂節活動，並近距離觀看拉文現身。