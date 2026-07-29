我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雙城論壇小貓熊今亮相。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.29）

▲小貓熊萌翻現場。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.29）

▲雄性小貓熊是個吃貨、雌性小貓熊則較為謹慎。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.29）

▲小貓熊是瀕危動物。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.29）

▲台北市長蔣萬安出席與上海市交換來的小貓熊亮相記者會。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.29）

台北市動物園今（29）日舉行小貓熊亮相記者會，正式宣布名稱，雄性是「樂樂」、雌性為「甜甜」。蔣萬安表示，能夠把小貓熊帶到臺北，是臺北與上海長期努力與合作的成果，對此表達由衷的感謝。台北市立動物園說，來自上海動物園的小貓熊「樂樂」與「甜甜」於2026年6月6日來到臺北市立動物園，在經歷月餘的檢疫與環境適應後，目前還在新的戶外活動場接受保育員的親近訓練。雄性小貓熊「樂樂」甫進檢疫室時，在到處嗅聞一會後，很快地就展現吃貨本性，對著保育員準備的食物大快朵頤，雌性小貓熊「甜甜」則是一本小貓熊初到陌生地點的謹慎，不斷觀望四周，小心翼翼的探索環境。蔣萬安致詞時說，兩隻小貓熊相當可愛，有紅棕色毛髮與蓬鬆尾巴，尾端並帶有深色環紋，深受大人小孩喜愛。對於未來照護規劃，蔣萬安表示市府與動物園將全力以赴，妥善照顧兩隻小貓熊。目前觀察到公的小貓熊在檢疫室中展現強烈食慾，對保育員提供的食物大快朵頤；母的小貓熊則較為謹慎，四處觀望以熟悉新環境。北市動物園也指出，溫帶動物區近年陸續更新了小貓熊的戶外活動場，今年整修了鄰近企鵝館旁的小貓熊戶外活動場，將老舊的鋼琴絲更換為更能親近觀察小貓熊的落地玻璃視窗，提供小朋友們更低且開闊的觀察角度。小貓熊戶外活動場採用層層交錯的立體（3D）棲架結構，許多連結木梯、繩梯、避暑小屋，巧妙融入整片樹林環境，讓場地充滿玩耍樂趣。北市動物園說，多層次的棲架不僅提供小貓熊攀爬活動及躲藏的空間，滿足小貓熊的自然行為需求，也使活動場貼近野外生態情境，讓遊客可以在林間觀察與尋找小貓熊的身影，適度增添欣賞過程中的趣味與感性。完成修繕的戶外活動場正好迎接甫出檢疫的小貓熊們入住，在幾週認識新環境及熟悉保育員的親近訓練後，今在臺北市長蔣萬安的歡迎及揭名下，正式與大家見面。小貓熊(Red Panda)是國際自然保育聯盟紅色名錄(IUCN Red List)的瀕危物種(EN, Endangered)，亦是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。2024年在「臺北上海城市論壇」中，兩市簽署交流合作備忘錄，其中包含動物園間的「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」，期望一起為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。北市動物園說，期待透過引入新血緣，維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，共同為動物園域外保種的任務努力。