我是廣告 請繼續往下閱讀

效力亞利桑那響尾蛇3A的台灣強投林昱珉，今（29）日先發交手德州遊騎兵3A，繼上戰5.1局失掉3分好投後，本場再度繳出6局僅失2分自責分優質先發，無奈打線沒有奧援，最終苦吞本季第8敗。林昱珉上戰面對水手3A，與與經典賽隊友「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）上演台灣投打對決，最終用86球吃完5.1局，被打出5安打、1轟，失掉3分都是自責分，另添5次三振與2保送，收下本季第5勝。本場林昱珉延續上役好手感，雖然開局就因保送、被敲長打掉1分，但隨後2局上演6上6下，直到第五局遭遇危機，一壘有人時，大物三壘手格羅弗（LuJames Groover）卻發生關鍵守備失誤，後續林昱珉又被敲2安、暴投，單局就丟掉4分。林昱珉本場最後用84球吃完6局，被打出5安打失5分，其中僅有2分自責分，另有4次三振與2次保送，最快球速仍有150.3公里，防禦率從5.98下修至5.77，無奈打線全場只攻下1分，最終苦吞本季第8敗。