我是廣告 請繼續往下閱讀

「00000JAPAN」免費Wi-Fi開放使用

網路未加密 應避免輸入敏感個人資料

日本九州熊本縣昨(28日)發生最大震度達到7級的強震，多地災情慘重，日本電信巨頭KDDI啟動災害免費Wi-FI「00000JAPAN」，免費開放民眾使用。專家和官方都建議，因網路未加密，使用者需注意資安風險。綜合日媒報導，熊本縣於7月28日下午4時27分發生最大震度7的強烈地震。對此，日本電信巨頭KDDI與旗下負責公眾無線區域網路（Wi-Fi）業務的「Wire and Wireless」於當天晚間正式啟動災害專用統一SSID「00000JAPAN」，免費開放自家的Wi-Fi熱點供民眾使用。根據無線LAN商業推進連絡會的緊急啟動速報，KDDI於昨日晚間8時針對熊本縣內、Wi2則於晚間8時06分開始提供服務。民眾只需透過智慧型手機或電腦等設備，在Wi-Fi網路選擇「00000JAPAN」即可直接連線，無需輸入帳號與密碼。KDDI表示，此服務不限於au、UQ mobile、povo的用戶，即使是其他電信業者或虛擬行動網路業者的用戶，只要裝置支援Wi-Fi功能皆可免費使用。由於「00000JAPAN」以保障緊急救災時的便利性為優先考量，其網路通訊未進行加密處理。無線LAN商業推進連絡會呼籲，該網路應僅限於緊急確認安危及收集資訊等最低限度的使用；KDDI亦建議民眾應儘量避免在該連線狀態下使用網路銀行或進行線上購物，以免輸入重要個人資料。日本總務省過去也曾警告，在災害期間可能會有通訊內容遭竊聽、或是有心人士利用偽造存取點（熱點）竊取資訊的風險。KDDI對此也提供操作指引，建議使用者在結束連線後刪除連線設定，並關閉自動連線功能。「00000JAPAN」的政策於2014年4月正式制定，並在2016年4月發生的熊本地震中首次於災害中投入應用。而在2023年5月的修訂後，除了自然災害之外，若電信業者發生大規模通訊故障時，亦可啟用此緊急Wi-Fi服務。