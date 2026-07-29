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▲BTS集體發公告拒絕參加葛萊美獎。（圖／翻攝自IG@agustd）

BTS今（29）日集體宣布不參加葛萊美獎評選，因為官方特別選在BTS回歸的一年新設立「亞洲流行音樂獎」，還把音樂人分為「歐美」、「亞洲」，想蹭防彈熱度還要種族歧視踩人一腳的行為，就連BTS本人都看不下去。正值BTS完整體回歸之際，葛萊美今年新增「亞洲流行音樂獎」獎項，被認為是看準防彈超高人氣而設立，不過獎項卻把歌手分為「歐美音樂」與「亞洲音樂」，被質疑是在替亞洲音樂另設「次級賽道」，跟葛萊美長年的「音樂無國界」理念背道而馳。面對爭議，BTS七名成員同步發表聲明，宣布今年不參加葛萊美評選，寫下：「我們希望音樂能因本身的價值而被聆聽和喜愛，而不受地理或語言的限制。」同時也向一路支持的ARMY（粉絲名）喊話，感謝所有陪伴他們的人。事實上，粉絲認為葛萊美「蹭BTS」早已不是第一次，先前世界盃期間，葛萊美官方社群曾以BTS作為封面圖片吸引關注，但內文報導卻隻字不提BTS，引發大批ARMY不滿，怒轟官方總是拿BTS當作流量工具，但卻完全不尊重他們。