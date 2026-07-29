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台中市食品安全備受關注，市議員陳淑華今(29)日質詢指出，台中市明年度食品管理業務預算僅編列3777萬元，連盧秀燕市長熱衷的「台中購物節」3.95億元經費的十分之一都不到；她更直指台中市對市佔率逾3成的大廠「中聯油」主動查驗次數竟掛零，質疑盧市府遇大廠就轉彎、卸責撇清。陳淑華指出，台中市不斷宣稱重視食安，但攤開預算書，明年度食品管理業務費僅3777萬元，金額少得可憐，且基層食安人員嚴重不足。她痛批，市府的食安工作長期停留在「聲稱重視」的口號階段，要求市府必須大幅增加食安預算與人力，落實查驗工作的深度與廣度。陳淑華質疑，市府查驗食安往往只做市場端抽查，源頭端也僅針對小廠；面對市佔率超過三成的大廠「中聯油」，台中市竟「一次都沒有主動檢驗」，令人懷疑盧秀燕碰到中聯油就轉彎，背後是否有門神護航？陳淑華進一步抨擊，現行「食品安全衛生管理法」於2014年修訂「三級品管制度」，地方政府本就是最重要的把關環節，負有查廠與抽驗責任。然而在此次中聯油事件中，盧秀燕卻將源頭管理全數推給大廠「自主查驗」，自己忙著撇清責任，簡直是2026年的盧市長，狠狠打臉2014年當立委時支持修法的盧委員。對於盧市府常拿高雄市長陳其邁做比較，陳淑華反酸，盧秀燕做不到卻拿陳其邁當擋箭牌。高雄市政府不只重視食安，針對台糖油廠主動查驗高達18次；台南市長黃偉哲過去五年也針對大統益油廠主動查驗3次。反觀同為六都的台中市長盧秀燕，主動查驗中聯油的次數卻是「令人難堪的零次」。陳淑華強調，口號無法保障市民健康，她強烈要求市府正視問題，實質提高食安預算、擴充查驗人力，切莫讓台中市的食安防線淪為口號。