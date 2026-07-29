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▲劉國基表示，代表公會堅決站在「維護產業秩序、保障公共利益、守護優質業者」的高度，呼籲全體業者務必回歸誠信經營，共同守護良善的產業環境。（圖／高雄租賃公會提供）

針對近期有部分業者涉嫌違反政府採購法，將社宅租賃業務進行非法轉包，高雄市租賃住宅服務商業同業公會理事長劉國基對此嚴正表態，劉國基表示，代表公會堅決站在「維護產業秩序、保障公共利益、守護優質業者」的高度，呼籲全體業者務必回歸誠信經營，共同守護良善的產業環境。劉國基指出，高雄租賃公會一直以來致力於提升產業專業度與服務品質。觀察到部分業者為爭取案源，採取違法轉包手段，這不僅嚴重損害了政府採購制度的公平性，更衝擊了那些投入大量人力、教育訓練及管理成本、兢兢業業維護品質的守法業者。針對非法轉包事件，公會提出三大聲明，包括「絕不容忍違法行為」嚴禁租賃住宅被扒兩層皮，被不肖業者先以代租收取一個月媒合費，再後續轉作社會住宅向政府請領費用。「捍衛公平採購制度」健全市場機制，保障最終消費者享有高品質的服務。以及「呼籲同業回歸專業價值」，公會正式推動「誠信公約」，呼籲全體會員及產業夥伴，恪守法規、拒絕轉包，共同以專業服務爭取客戶信任，為租賃服務產業建立正向、永續的發展典範。劉國基提及，內政部與相關法規已有明確的禁止規定與配套處理機制，核心禁止規定嚴禁重複領費，包租代管業者辦理社會住宅包租代管業務時，向政府領取的媒合仲介費及管理費，已包含所有服務報酬，業者絕對不得再向房東或房客收取任何代租費用、仲介費、媒合費或設定變相的行政手續費。若業者發生「一案雙收」的欺瞞行為，將面臨追繳並解約之處分，政府將直接追繳業者已領取的補助費用，並終止其社會住宅委託合約。若涉及偽造文書或詐領政府公款，將直接移送司法機關偵辦刑事責任，主管機關可依《消費者保護法》或《租賃住宅市場發展及管理條例》進行裁罰。高雄市租賃住宅服務商業同業公會也提醒，房東欲將自宅，委託社宅業者代租包租代管，務必要注意以下的步驟，一、可要求業務出示，由國家住宅都市更新中心所核發之「中央社會住宅包租代管第5期計畫 租賃住宅服務業委託專業服務案」之證明文件。二、 可向業務索取名片，去電國家住宅都市更新中心或戶籍地之租賃住宅服務商業同業公會，照會是否為內政部核可之合格租賃業者。三、社宅業者須要具備能清楚講解由內政部推動的「社會住宅包租代管333政策」。未來，高雄租賃公會將持續扮演產業監督者的角色，致力於打造一個公平、透明且具備專業品質的產業生態。若發現業者有違規疑慮等情形，可向公會網站「理事長信箱」提出申訴檢舉。