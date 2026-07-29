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美股前一交易日漲跌互見，台股今日以41491.48點、下跌111.88點開出，盤中一度反彈至41698.39點，但隨後賣壓快速湧現，最低下探39384.85點，失守4萬點整數關卡，尾盤跌勢略為收斂，終場收在40039.18點。
權值股方面，台積電（2330）下跌80元，收在2200元，跌幅3.51%；鴻海（2317）下跌1元至237元；聯發科（2454）下跌165元至3150元；廣達（2382）下跌4元至309.5元。航運股相對抗跌，長榮（2603）逆勢上漲1.5元，收在201.5元。
光學股逆勢走強 AI概念股賣壓沉重
今日盤面漲幅前五名個股分別為光鼎（6226）上漲2.05元、漲幅10%；揚明光（3504）上漲6.2元、漲幅9.94%；佳凌（4976）上漲3.4元、漲幅9.91%；中揚光（6668）上漲3.35元、漲幅9.91%；日馳（1526）上漲1.7元、漲幅9.88%。
跌幅前五名則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌12.75元、跌幅11.44%；嘉基（6715）下跌39.5元、跌幅10.97%；鴻勁（7769）下跌575元、跌幅10%；聯鈞（3450）下跌40.5元、跌幅10%；昇陽半導體（8028）下跌28元、跌幅10%。
台股表現弱於亞股 避險情緒持續升溫
亞洲股市今日走勢分歧。前一日發生強震的日本，日經225指數早盤由紅翻黑，東證指數小幅上漲；南韓KOSPI指數走弱，澳洲S&P／ASX 200指數則逆勢上揚。相較之下，台股跌勢明顯較重，顯示市場資金持續撤出高估值電子股，櫃買指數跌幅更一度逼近4%，中小型股承受更大壓力。
國際市場方面，中東緊張局勢持續升高。美國中央司令部表示，伊朗革命衛隊向駐中東美軍發射多枚彈道飛彈，但均遭美軍攔截，事件再度推升市場避險需求。受消息影響，西德州中質原油（WTI）期貨大漲約4.4%，站上每桶82.76美元；布蘭特原油（Brent）期貨也上漲4.17%，至每桶85.23美元。法人指出，油價走高加上地緣政治風險升溫，短線仍將壓抑全球股市表現，後續須持續觀察中東局勢變化及國際資金動向。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。