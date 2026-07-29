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洛杉磯道奇隊28日（台灣時間29日）在主場迎戰西雅圖水手隊。日籍球星大谷翔平擔綱先發第1棒指定打擊，全場4打數敲出3支安打，包辦3分打點，包含首局揮出相隔10場比賽的第23發全壘打。儘管大谷翔平表現亮眼，道奇隊最終仍以6：7一分之差不敵水手隊，苦吞2連敗。大谷翔平在下半季前9場客場比賽陷入低潮，打擊率僅1成84。但回到主場後快音復甦，1局下面對水手右投卡斯提歐，在2好2壞情況下，鎖定內角低位置的86.5英里滑球，一棒掃出中左外野大牆。這發擊球初速達109.1英里、飛行距離432英尺的特大號全壘打，是他在本季的第10支首局首打席全壘打，也是生涯第34支。3局下，大谷翔平在無人出局二壘有人時獲得敬遠保送。4局下1出局滿壘，道奇以3比4落後，大谷相中外角低變速球，巧妙擊出中外野追平分安打。然而，二壘跑者塔克卻在教練指示下仍停在三壘，錯失超前比分的機會。日媒指出，若能順利跑回超前分，比賽的後續走向或許將完全不同。6局下，大谷翔平擊出二壘方向滾地球出局。9局下無人出局一壘有人，道奇以5：7落後，大谷面對水手守護神穆尼奧斯，將外角滑球擊成右外野深遠的適時二壘安打，帶有1分打點，並趁右外野手失誤推進至三壘。可惜後續隊友未能延續攻勢，貝茲在2出局二、三壘有人時擊出游擊滾地球出局，大谷未能跑回追平分，道奇最終就以6：7飲恨落敗。