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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在28日（台灣時間29日）迎戰西雅圖水手隊的比賽中，繳出單場5打數3安打、3打點的「猛打賞」表現，包含一發久違的首打席全壘打。然而，帶著左膝發炎傷勢上陣的他，在賽後受訪時坦言，目前面臨的最大挑戰並非投球或打擊的影響，而是「跑壘時的判斷」。大谷翔平在此役首局面對水手隊先發投手卡斯提歐（Luis Castillo），敲出本季第23轟，這也是他睽違10場比賽、45個打席後再度開轟的下半季首轟。除了這發全壘打，他還在第3打席滿壘時擊出追平比數的中外野適時安打，並在第9局敲出帶有打點的右外野二壘安打。儘管道奇最終以6比7不敵水手，但大谷的火力已宣告復甦。擔任NHK球評的前日本職棒名宿伊東勤對大谷的表現給予高度評價，認為他能根據球種靈活調整打擊方式，展現了極高的適應力：「他並非一味地強力揮擊，而是能巧妙地將球碰向外野形成安打，面對各種球路都能做出完美的應對。」雖然打擊手感回溫，大谷的左膝發炎仍是外界關注的焦點。當被媒體問及傷勢是否影響打擊時，大谷直言：「打擊方面其實沒有太大感覺。」但他隨後點出，目前最困難的環節其實在於「跑壘」。大谷解釋：「因為原本在投球時左膝狀況就不太好，所以整體上我必須更加謹慎。最難的地方在於填補『與100%狀態之間的落差』。以前我用100%速度跑絕對是安全上壘的球，以現在的速度跑可能就會出局。因此，要在比賽中精準判斷起跑時機與拿捏進壘距離，是目前我覺得最困難的事情。」這段話也解釋了他在近期東岸客場之旅中，為何會兩度因積極進壘而遭到觸殺。對於目前只能以打者身分上場，以及身體狀態尚未完全恢復，大谷透露了自己複雜的心境：「一方面覺得球隊目前戰績處於有利位置，不用過於急躁；但另一方面，心裡難免會有『希望能趕快好起來』的焦慮與無奈感。」不過，大谷強調他與道奇球團已有明確的共同目標：「我們雙方的共識就是，只要能在9月底、也就是最重要的季後賽開打前完全趕上並恢復狀態就好。」目前大谷正與球隊共同審慎評估傷勢，將目光鎖定在秋天的季後賽舞台，按部就班地進行復健與調整。