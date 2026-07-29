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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（29）日展現火熱手感，首打席便揮出首打席全壘打，全場貢獻3支安打、灌進3分打點，大谷翔平賽後受訪時談到困擾已久的左膝傷勢，誠實地說「痛感不會是0」，並透露與主治醫生的私下對話，「與醫生討論後，了解到本季要達到『完全無痛』可能不太現實。」目前仍帶著左膝發炎與不適感奮戰的大谷翔平，雖入選7月大聯盟明星賽，但為了讓傷勢恢復而選擇退出比賽。稍早賽後受訪被問及膝蓋狀況時，大谷翔平表示：「毫無疑問狀況正在好轉，我會繼續努力恢復到100%的狀態。」對於近期暫緩投球、以指定打擊身分出賽，他則指出：「既然現在持續以野手身分上場，首要任務當然是專注於打擊，目前階段我希望能先在野手崗位上把工作做好。」大谷翔平也透露，自己在明星賽期間接受注射治療，恢復效果顯著，「狀況確實好了很多」。不過他也坦言痛感要降低為0不太可能，「與醫生討論後，了解到本季要達到『完全無痛』可能不太現實，這恐怕得等休賽季才能徹底解決。目前的課題是在進行復健的同時，盡可能讓疼痛感降到最低。」此外，大谷也補充說明，注射治療僅在明星賽期間進行過一次，並非外界傳言的固定打針降低痛感。