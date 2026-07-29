我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫在劇中寫繁體字信件給王楚然，部分道具為他本人所寫。（圖／小紅書）

▲張凌赫曾經表示，自己寫字好看是歸功於小時候媽媽幫他報名書法班。（圖／翻攝自微博）

張凌赫和王楚然主演的陸劇《這一秒過火》熱播中，近日劇組透露，張凌赫在戲中書寫繁體毛筆字給王楚然的信件，部分道具為男神本人所寫，並公開張凌赫的筆跡，上萬名網友看了直呼：「字也太好看了吧...」《這一秒過火》中，張凌赫飾演的「慕容清嶧」與王楚然飾演「任素素」以「獨活先生」和「哭包小姐」的暱稱書信往來，有工作人員在社群平台發文表示，戲中張凌赫寫給王楚然的繁體字告白信，部分信件是由張凌赫親筆所寫，其他部分則由書寫老師代筆。而為了和書寫老師的筆跡吻合，張凌赫在片場不停瘋狂練字、模擬老師的字跡，相當敬業，此外，由於劇中採演員本人配音，因此朗讀信件內容也是張凌赫與王楚然的原聲，兩人日前參加線下活動，張凌赫現場再一次以原音深情朗讀信件內容，溫柔磁性的嗓音被劇迷大讚「超級蘇」。張凌赫曾經表示，自己寫字好看是歸功於小時候媽媽幫他報名了書法班，許多網友看了張凌赫的筆跡後驚呼：「居然真的是凌赫親筆信」、「他連繁體字都懂，太牛了吧」、「高材生就是厲害」、「這是家瑋的親筆字？不會吧？怎麼可以優秀成這樣！有這樣身材好，顏值高，能文能武，IQ高EQ好，再杷字寫成這樣，叫其他男生怎麼活！」