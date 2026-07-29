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節省算力成本 DoorDash、Airbnb都用中國AI模型

劉佩真：用中國模型非短期降本 未來朝向「美中」混合模式

戴志言：無論使用美中AI模型 台灣供應鏈都獲利

受到美國科技業AI基礎設施延宕，以及詞元（Token）成本過高，再加上中國AI模型17日橫空出世，算力可比擬Claude 與GPT等頂級模型，讓部分美國企業大量採用中國AI模型。對此，學者評估，美國採用中國AI模型可能成為長期現象，可能會演變成「美系頂級推理、中系基礎高頻」混合模式，對於供應AI硬體台廠則沒有直接衝擊。近期美國科技大廠礙於獲利模式、資本支出，以及美國民眾反彈之下，都讓大舉興建AI資料中心進度趨緩，再加上Token成本過高，都讓算力成本偏高的美系AI模型遇到困境。同時間，自從中國去年初拋出DeepSeek造成市場震撼，中國Moonshot AI今年7月又出現成本低，但算力比擬Claude 與ChatGPT等頂級模型的Kimi K3，再次掀起美中AI大戰，部分歐美企業，如DoorDash、Airbnb、Perplexity及Siemens都基於成本考量，採用中國AI模型。台灣AI供應鏈高度與美國AI企業綁定，若美國AI企業在美中AI競爭中落於下風，恐進一步影響到美國科技業對AI資本支出及基礎設施進程。再加上，台灣受限於美中科技爭端當中，無法對中國輸出AI伺服器及AI晶片，陷入進退兩難。台經院產經資料庫總監劉佩真接受《NOWNEWS》採訪表示，歐美企業開始混合採用中國AI模型，這絕非短期降本套利，而更接近是「美系處理頂級推理、中系處理基礎高頻」，混合架構長期轉移。她解釋，在AI基建延宕與高昂詞元成本壓力下，企業發現中系模型展現出極高的性價比與靈活性，不過此背後仍須視美國官方的態度，是否會以國家安全為由，禁止使用中國相關的AI模型。劉佩真認為，中國創新團隊扮演技術震盪催化劑的角色，可以打破美系AI高價壟斷並逼迫產業提升效率，而美國科技與AI巨頭憑藉龐大實體基礎設施、資本壁壘與合規生態，發揮產業基礎設施的作用，成功吸收新架構並承接爆發的全球總算力需求她回顧，2025年DeepSeek引發震盪後，仍舊回歸常態劇本，因此Kimi K3上再度重演的機率甚高，終究是美國CSP與 AI 巨頭依然能穩站全球市場，甚至將其轉化為平台的用量動能。中經院第二研究所副研究員戴志言受訪則分成兩個層面分析美中AI大戰局勢。首先，中國AI模型多數屬於Open Source，也就是說不見得需要使用中國本身算力，而是可以用美國AI資料中心算力來操作中國AI模型。因此，無論美國企業使用中國或美國AI模型，最終都是需要台灣供應鏈來支撐AI基礎建設，因為美企不太可能會去買中國伺服器來運算，因此很大可能會成為「中國的模型、台灣的伺服器，和美國的使用」局勢，對於台灣硬體供應鏈干擾就比較有限。第二，如果是非美國地區，或許就會選擇使用中國所生產伺服器，考量到台灣硬體出口中國受到管制，但部分台灣企業，如「電子五哥」過去在中國建廠，那麼部分訂單就有機會可以流入台灣手中，只是比率沒有那麼高。他總結，美中模型間競爭，確實會對於美國AI模型有壓力，但站在供應鏈角度上，板塊挪移不會那麼明顯；中國伺服器崛起，全資中國廠會直接受惠，台灣中國合資工廠可以拿到部分訂單，純外資企業基本上分不到訂單，「台灣的公司在兩邊的布局上應該都是會獲益，他只是說程度上高低的問題而已。」