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日本熊本縣28日發生強震之後，位於嘉島町大型購物中心「AEON Mall熊本」隨後出現爆炸事故，造成建築物局部坍塌，多人傷亡與下落不明。就在稍早，經營這座永旺夢樂城的永旺集團發布聲明致歉，並預告下午將由社長吉田昭夫召開記者會說明。根據目前最新消息，商場內仍有4名員工下落不明。根據日媒TBS報導，針對熊本地震發生後導致「AEON Mall熊本」發生的爆炸事故，永旺集團宣布，社長吉田昭夫將於今日下午4點30分在熊本市內召開記者會。永旺集團於今日下午事故發生後首度發布聲明，文中表達慰問與致歉：「對於因本次爆炸事故而不幸逝世的寶貴生命，我們致上最深切的哀悼之意；同時，也向罹難者家屬及傷者致以最深切的歉意」；永旺集團說明當時的應對狀況，「地震發生後，我們立刻執行引導顧客進行疏散逃生。」當時包括在AEON Mall熊本設店的204家商家的員工以及集團員工進行避難。爆炸發生後，公司透過安否確認系統針對專賣店及集團約2,700名員工進行安危確認，結果顯示目前仍有4名員工下落不明。永旺集團表示：「未來我們將繼續在行政機關、消防及警察單位的指導與協助下，全力以赴搜救該4名失聯人員。」目前永旺夢樂城內已有八人獲救，包括兩名二十多歲的罹難女性、一名心臟驟停的女性和五名受傷者。嘉島町消防部門表示，至少有六人被困在建築物內。警方、自衛隊人員和緊急消防救援隊已進入大樓，並繼續搜尋被困在裡面的民眾。