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每年吸引近700萬人次造訪的后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊，雖是全國指標性景點，卻面臨「有人潮、沒錢潮」的困境。中市議員邱愛珊質詢時指出，龐大觀光人潮未能有效轉化為豐原與山城商機，她強力呼籲市府加速打通最後約1.8公里的關鍵缺口，建構完整的「大台中自行車觀光黃金廊帶」，徹底留住地方經濟活水。邱愛珊表示，許多遊客在騎乘自行車後便直接離開，未走進豐原市區消費，致使觀光效益無法在地化。她指出，目前綠空廊道已串聯市區至豐原，若能補上這1.8公里缺口，將可全線貫通豐原火車站、綠空廊道、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊，形成觀光、人流與消費的正向循環。她強調，「人潮南來北往，錢潮才能四通八達。」此項建設不僅是打通自行車觀光發展的關鍵，若未來再串聯潭雅神綠園道，更可望帶動沿線商圈、文化觀光與地方經濟發展。觀光旅遊局長陳美秀表示，豐原段約1.8公里缺口已完成整體規劃，預計今年10月完成細部設計，後續將積極向中央爭取工程經費，全力推動計畫落實。