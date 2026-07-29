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（讓小型、簡單的「學生模型」去模仿大型、強大「教師模型」的機器學習訓練技術）

美中貿易戰從硬體擴大到軟體 劉佩真：台灣仍可穩住

中國AI模型難禁 戴志言以水庫、水管舉例

中國AI模型橫空出世，部分美國企業基於成本考量，揚棄美國AI模型，採用中國語言模型。對此，美國政府擬以資安及侵權等原由禁用中國AI模型。學者評估，此舉等同美中貿易戰從「硬體」擴大到「軟體」，但即便美國頒布禁令，也只有禁止境外使用，面對下載內部使用根本無法防堵，舉例就像「水庫關掉，但是你很難把水管完全拔掉。」面對中國AI模型，美國川普政府動作頻頻，不僅傳出針對中國AI透過「蒸餾」竊取美國智慧財產權等理由，要求國內企業禁用中國模型，甚至制裁中國企業，彷彿讓美中科技戰，從硬體端進一步擴大到軟體端。台經院產經資料庫總監劉佩真說，美國政府研議將科技戰從硬體封鎖升級至開源模型與API的軟體禁令，此舉勢必引發更深層的美中科技對立與市場寒蟬效應。對於台灣企業來說，美方若全面緊縮軟體供應鏈，不僅將增添合規營運的壓力，也可能迫使全球AI生態系面臨選邊站的嚴峻考驗與供應鏈重組。但就算禁令擴大，台灣過去在美中貿易戰對中國出口硬體持續受限的框架下，台灣實則扮演著全球晶片製造的核心樞紐，長遠來看，只要持續鞏固先進製程的無可取代性，台灣仍可以在AI浪潮中穩固立足點。「水庫關掉，但是你很難把水管完全拔掉」，中經院第二研究所副研究員戴志言接受《NOWNEWS》採訪舉例，如果美國政府頂多採取雲端處理，也就是禁掉網路使用，但是對於企業內部下載來自行使用，美國政府也很難管得到。他舉例，DeepSeek去年推出時也面臨被禁用，但是還是有美國企業在使用，因為能夠禁止的只是把網路資料上傳、上網使用，但是透過Open Source下載到本地端，還是可以在本地端進行資料處理跟使用。但他也提醒，許多企業覺得內部資料不上網，就不會有外洩跟訓練來源問題，但是都難保存在難以察覺的惡意「後門」（Backdoor）的風險，認為現階段大家都聚焦在推論準確、算力成本，輕忽資安疑慮。