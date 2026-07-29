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「在2026世界盃踢進8強以上的國家隊球員，為了獲得充分休息，將不參加本次巡迴賽。」

韓國球迷所期待的「哈蘭德對決K聯賽明星隊」、「哈蘭德對決李剛仁」等夢幻對決最終皆無法實現。

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）強權曼城（Man City）今（29）日展開季前亞洲巡迴賽，預計在香港、韓國進行3場熱身賽，分別交手義甲國際米蘭、韓國K聯賽明星隊以及西甲馬德里競技。昨（28）日曼城公布28人名單，當紅球星哈蘭德（Erling Haaland）、羅德里（Rodri）都未參賽，也讓韓國、香港等地球迷期待破滅，韓媒《體育京鄉》則指出，這份完全意料之內。球團表示，本屆踢進世界盃8強的球員，為了獲得充分休息，將不參加本次巡迴賽。英超勁旅曼城預計在8月1日展開亞洲季前巡迴，首戰於香港交手義甲球隊國際米蘭，隨後移師韓國，並於8月5日交手韓國K聯賽明星隊、8月9日對決「韓國梅西」李剛仁新加盟的西甲強權馬德里競技。這也是曼城繼2023年之後，時隔3年再次造訪韓國，然而，韓國球迷們最期待的面孔卻全數缺席。曼城在官網公佈亞洲巡迴賽的28人球員名單，當紅球星「挪威神鋒」哈蘭德、西班牙隊長羅德里等球星皆未參與。對於此次名單的規劃，曼城球團表示，此外，闖進世界盃16強的國家隊球員也僅有部分會在日後會合。ˋ多家韓媒指出，此次巡迴賽少了哈蘭德最令人遺憾，他在世界盃繳出7進球、1助攻的優異表現，不僅帶領挪威時隔28年重返世界盃會內賽，更創下隊史首次晉級8強的紀錄。在世界盃結束後，哈蘭德直接進入休養階段，因而被排除在訪韓名單之外。至於世界盃新科冠軍西班牙隊隊長羅德里，預計將接受腰部手術，新賽季開賽階段都將缺陣，因此不在巡迴賽名單中非常合理。除了哈蘭德與羅德里之外，比利時的杜庫（Jérémy Doku）、法國的切爾基（Rayan Cherki）、英格蘭的格希（Marc Guéhi）、奧賴利（Nico O'Reilly）以及安德森（Elliot Anderson）等世界盃8強以上的球員全數未在亞洲巡迴賽名單中。韓媒直言，此次巡迴賽名單，單看球星陣容的名氣，被評為與球迷心中期待的「最強陣容曼城」相去甚遠。作為本次最大看點之一的「李剛仁馬德里競技首秀」，其票房吸引力也大幅削弱。因為像「李剛仁對決哈蘭德」、「李剛仁對決羅德里」這類世界級的頂尖對決將無法上演。