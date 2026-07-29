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Gemini Spark是什麼？

▲Gemini Spark可依使用者授權串聯Gmail、Google Keep、Google Tasks、Google文件、Google日曆及Google雲端硬碟，協助整理資料、搜尋資訊與執行任務。（圖／翻攝Gemini）

誰可以使用Gemini Spark？

Gemini Spark怎麼用？

Gemini Spark能提供什麼幫助？

Google再擴大生成式AI應用，推出全新個人AI代理「Gemini Spark」，不只可以回答問題，還能按照使用者設定，在背景主動整理Gmail信件、更新Google試算表、安排活動及草擬回覆，即使筆記型電腦已闔上或手機螢幕鎖定，Gemini Spark也可持續執行任務，預計未來幾週陸續開放台灣訂閱用戶使用。Gemini Spark為個人AI代理，可全天候在背景工作，與一般聊天型AI不同，使用者不必每次都重新下達指令，只要事先設定任務、執行時間或觸發條件，Gemini Spark就能依照要求持續處理工作。Gemini Spark建構在Google雲端基礎架構上，可與Gmail、Google文件、Google試算表等Google Workspace服務整合，不需要額外安裝複雜工具。將大量零碎、重複的數位工作交給AI處理，不過，涉及付款及寄信等重要操作時，仍需要使用者確認，保留最終決定權。Gemini Spark將提供Google AI Ultra及Google AI Pro訂閱用戶使用，並支援繁體中文及英文操作，台灣用戶即日起就可以使用。使用Gemini Spark時，可以直接用自然語言描述希望AI完成的工作，包括要處理哪些資料、什麼時候執行，以及符合哪些條件後才通知或採取行動。使用Gemini Spark時，可以掌握3個設定重點：Gemini Spark主打處理耗時、重複的數位工作，應用情境涵蓋旅遊、家庭生活、工作管理、訂閱服務及客戶回覆。1、整理旅遊資料：可要求Gemini Spark自動從Gmail擷取機票及飯店確認信，將航班時間、住宿地點及訂房資料整理到指定試算表，也能搜尋旅遊期間的活動，搭配Google行事曆空檔安排行程。2、推薦週末活動：使用者可以設定Gemini Spark每週固定搜尋展覽、表演、親子活動或戶外行程，將活動內容及連結整理成Google文件，若有特別推薦的項目，也能加入行事曆。3、管理訂閱費用：Gemini Spark可以定期檢查Gmail中的數位發票或訂閱通知，如果發現服務漲價、免費試用即將到期，便主動提醒使用者，並預先草擬取消訂閱信件。4、協助處理客戶信件：可以要求Gemini Spark掃描客戶詢問信，依照對方需求草擬服務建議、報價及回覆內容，再將信件存入草稿匣，等待人工確認後寄出。5、模仿個人寫作風格：Gemini Spark也能分析使用者過去的電子郵件，整理常用語氣、句型及信件格式，建立個人寫作風格指南，未來草擬信件時便能自動套用。