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▲ 張以理5歲的大兒子化身「最萌麥克風手」，接過麥克風與張以理一同向返家車潮親切問候，送上行車平安的溫馨祝福。（圖／高雄市左楠區議員候選人張以理提供）

高雄市左楠區議員候選人、前青年局長張以理帶著剛坐完月子的妻子與大兒子現身左營、楠梓重要路口，熱情向通勤民眾揮手致意。5歲的大兒子更化身「最萌麥克風手」，接過麥克風與張以理一同向返家車潮親切問候，送上行車平安的溫馨祝福。剛升格「三寶爸」的張以理也期盼透過中央與地方雙管齊下，健全整體育兒環境，讓高雄真正成為「敢生、樂養、好生活」的幸福城市。張以理坦言，親身經歷後更能深刻體會要在繁忙工作與家庭照顧之間取得平衡有多麼不易。他指出，高雄市政府近年推動「雄好孕」、「好孕行得通」等多項貼心育兒政策，搭配中央推動的「0-18歲成長津貼」，中央與地方齊心協力，正是年輕家庭最實質的堅強後盾。張以理認為，現今年輕人不願生育，不單是經濟考量，更包含對生活品質的追求與社會育兒友善度的重視。因此，除了經濟上的津貼補助，實質改善育兒空間與整體環境更是不可忽視的議題。張以理強調，未來若順利進入議會，將全力爭取擴大24小時「全日臨托」服務、全面檢討與改善各大商圈及百貨賣場的「母嬰停車位」，並積極建構友善嬰幼兒的行人步道與公園綠地。期盼讓家長們能安心推著嬰兒車出門，不再需要與汽機車爭道，擺脫交通安全隱憂。