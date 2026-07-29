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▲全新落成的「小船長探險島」規劃球池、溜滑梯、攀爬設施及互動式體感投影遊戲。（圖／高雄漢來提供）

▲除了全新兒童遊戲空間外，高雄漢來也同步升級戶外休閒場域。原有木棧道則重新打造為池畔休憩空間，營造宛如城市裡的空中綠洲景象。（圖／高雄漢來提供）

因應近年高雄觀光市場快速成長及旅遊型態轉變，高雄漢來大飯店從商務旅宿走向全齡度假，今年暑假館內休閒設施再升級，全新推出海洋主題兒童遊戲室「小船長探險島」，將於7月31日正式開幕，並同步優化泳池及戶外休憩場域，打造亞灣區五星級飯店中完整的全齡休閒設施，讓旅客從入住的第一刻起，就開啟一場屬於城市中的度假旅程。全新落成的「小船長探險島」，以高雄港灣文化及海洋意象為核心，透過燈塔、船艙、海浪等設計元素，營造充滿冒險氛圍的探索天地，規劃球池、溜滑梯、攀爬設施及互動式體感投影遊戲，讓孩子化身小船長，在遊戲中盡情揮灑想像力，也創造親子共享的歡樂時光。除了全新兒童遊戲空間外，高雄漢來也同步升級戶外休閒場域。泳池加入大型造型浮具，增添親子戲水樂趣；原有木棧道則重新打造為池畔休憩空間，以自然綠意與度假美學為主軸，營造宛如城市裡的空中綠洲景象。配合「小船長探險島」7月31日正式開幕，飯店當天特別推出池畔餐車，免費提供入住旅客現烤文青雞蛋糕、爆米花及限定棉花糖等特色點心；八月起每週六下午至傍晚，則持續推出池畔餐車活動，讓旅客在戲水、品嚐美食與休憩一次滿足。高雄漢來表示，旅客對於飯店的期待，已從單純住宿逐漸轉向更完整的旅遊體驗，因此高雄漢來持續深化全齡旅宿體驗，投入公共空間及休閒設施升級，希望打造一處讓不同年齡層都能自在停留與享受旅行時光的度假場域，讓住宿本身成為旅程中最值得期待的一部分。「小船長探險島」的啟用，不僅代表館內休閒設施全面升級，也象徵飯店正式邁向全齡旅宿的新里程碑。暑假期間，館內同步推出「酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，入住旅客可透過館內尋寶集章、完成任務兌換哈根達斯冰淇淋及體驗娃娃機保夾等親子互動活動，讓孩子在遊戲中累積旅行回憶，也讓旅客從走出飯店探索港灣城市，回到館內延續歡樂時光，留下專屬高雄漢來的美好旅行記憶。