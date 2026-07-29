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台中市議會今(29)日進行專案報告，市議員陳俞融針對毒油事件後市府的危機處理，以及外埔綠能生態園區的工程進度提出質詢。陳俞融直指，市府推出的「安心用油標章」缺乏實質查核機制，恐流於形式；同時，外埔綠能園區工程進度嚴重落後，在中央全面禁養政策下，恐讓台中市面臨廚餘去化量能開天窗的危機。陳俞融指出，毒油事件爆發後，市長盧秀燕第一時間高調對外宣布，將推出「無毒認證標章」向全體市民信心喊話；然而，經發局的書面回覆卻坦承，並無所謂的「無毒認證標章」認證方式。經發局長張峯源表示，市府目前是在市場發放 1,759 處合格使用、安心用油的公版標章，由經發局實地確認確定不是使用問題油後才會發放，目前也已查到 8 處使用問題油的商家。不過，陳俞融批評，此次毒油風暴的根源，正是因為廠商自主檢驗失靈、食安處過於相信檢驗結果所致。如今經發局發放安心用油標章，卻仍由店家自行認定沒有使用問題油即可張貼，其他貼有標章的店家如何能確信真的未受波折？市府不能沒有實質查核機制，僅靠發放標章了事，忽略真正的食安把關責任。經發局長張峯源則重申，該標章為市府提供的公版，由廠商自主認證是否使用問題油。陳俞融話鋒一轉，直指外埔綠能生態園區之所以面臨緊迫趕工壓力，追根究底，正是盧市府近年一連串食安與防疫治理失能所累積的後果。從非洲豬瘟防疫出現破口，到近期中聯油脂毒油風暴延燒全國，市府在源頭管理上屢次失能，才迫使中央加速祭出全面禁止廚餘養豬的政策，壓縮了地方原有的緩衝時間。陳俞融指出，專案報告訂出的期程極為緊湊，第一期高效堆肥設施：目標於 115 年 8 月 31 日完成設置。但截至成文當下（115 年 7 月 29 日），現況僅為「高效堆肥系統已陸續進廠設置，並進行地坪鋪設作業」，距離完工目標僅剩一個月，卻連地坪都尚未鋪完，質疑市府根本拿不出具體的完成百分比。第二期厭氧發酵設施：115 年 5 月 14 日動工，目標 116 年 3 月 31 日完成設置、4 月 1 日投料試運轉。然而動工至今已逾兩個半月，執行情形卻僅有「已完成第二期厭氧發酵工程基座設置」，僅完成一項次要子系統的安裝，質疑在剩下不到 8 個月內如何能如期完工。陳俞融嚴正提醒，一旦工程有任何延宕，台中市恐將面臨廚餘去化量能開天窗、無法銜接中央禁養政策的窘境。她要求環保局應提出具體備案，並明確說明施工進度百分比，切勿再以「陸續進廠」、「持續控管」等無法檢驗的形容詞搪塞議會。對此，環保局長吳盛忠表示，高效堆肥設施及厭氧發酵設施均可如期完工。