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韓國影帝黃晸珉（曾譯黃正民、黃政民）被爆出婚內出軌，一名女網友公開多張聊天截圖、自拍照及曖昧錄音，指控兩人關係不單純，為此經紀公司快速發布聲明，強調掀起事件的網友是黃晸珉的長期跟蹤狂，被爆料內容皆非事實。一名爆料者日前在社群公開疑似與黃晸珉的聊天截圖、自拍照及錄音，內容包括「我好想抱你」、「你太可愛了」、「歐巴的聲音太好聽了」、「要是當初乾脆和妳交往的話，是不是就不至於到這個地步了」等曖昧對話。同時網友也附上來電紀錄，企圖證明雙方往來密切，由於黃晸珉自2004年結婚以來，一直以愛妻形象著稱，甚至曾公開表示「沒有妻子就活不下去」，消息曝光後立刻掀起熱議。對此，黃晸珉經紀公司SEM Company火速發表聲明，指出爆料者是一名長期騷擾黃晸珉的跟蹤狂，藝人早就對對方提出刑事告訴，法院也曾三度發出保護令。經紀公司表示，嫌犯打算用公開照片惡意剪輯，再搭配曖昧內容造謠，試圖做出黃晸珉出軌的假象，藉此破壞藝人名譽。公司強調，目前已經蒐證結束，將對爆料者採取進一步法律行動，為此向因為假消息受到驚嚇的粉絲致歉。