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底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）成為大聯盟交易大限前最受矚目的名字。ESPN記者帕桑（Jeff Passan）指出，坦帕灣光芒、密爾瓦基釀酒人都希望爭取這位兩屆賽揚獎得主，亞特蘭大勇士、費城費城人與洛杉磯道奇也持續關注；《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）則透露，紐約洋基同樣加入競爭。史庫柏曾表明不希望遭到交易，但老虎目前仍落後美聯外卡席位4場，加上他球季結束後將成為自由球員，球團必須在力拚季後賽與提前換回未來資產之間做出選擇。老虎若決定出售史庫柏，主要條件將是一名仍有多年控制權、可立即進入大聯盟輪值的年輕投手，再搭配具發展潛力的新秀。底特律農場目前較缺乏可長期培養的先發投手，因此交易回報不只要有潛力新星，也必須具備接近大聯盟的即戰力。史庫柏今年透過薪資仲裁簽下1年3200萬美元合約，球員與球團談判過程並不順利，也讓他季後留隊的可能性受到質疑。若老虎無法完成續約，現在可能是換回最大交易價值的最後機會。史庫柏本季雖曾因左肘問題缺陣，復出後15場出賽仍繳出2.70防禦率，近期更曾單場投出12次三振。過去兩季，他都在美聯投手WAR、防禦率及FIP等指標居首，具備直接改變季後賽輪值的能力。競爭球隊之中，道奇、光芒與釀酒人擁有較充足的農場資產，也較有機會滿足老虎要求；洋基、費城人與勇士雖有明確需求，但能否提出兼具年輕先發與頂級新秀的交易包，將決定最終競價結果。老虎目前仍未完全退出外卡競爭，若此時送走史庫柏，將被外界解讀為提前放棄本季。但若選擇留下他卻未能晉級季後賽，又在冬天失去這名自由球員，球團能獲得的補償將遠低於現在的交易回報。因此，這筆交易的關鍵不只是其他球隊願意付多少，而是報價能否高到讓老虎放棄最後的季後賽希望。隨著道奇、洋基等豪門加入，史庫柏可能成為交易大限前真正撼動聯盟版圖的王牌。