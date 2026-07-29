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金州勇士在今年休賽季接連錯失多位超級巨星，未能在柯瑞（Stephen Curry）職業生涯的黃昏期為他找來頂級幫手。對此，有球評直言，勇士過去的操盤策略已引發柯瑞的不滿，這也是他向球團發出「別把我視為理所當然」的嚴厲警告。不過，也有權威記者指出，勇士雖然今夏補強受挫，但明年夏天將迎來巨大的薪資空間與操作彈性。勇士近兩年來一直難以在柯瑞身邊配置強力的明星隊友。ESPN球評古德威爾（Vince Goodwill）在節目中痛批了勇士過去試圖兼顧現在與未來的「雙時間軸計畫」策略，並指出這正是目前球隊陷入困境的根源。古德威爾直言：「勇士之前搞的那套『雙向計畫』垃圾策略，就是所有問題的源頭。他們只想著『我們要為沒有柯瑞的未來做準備』，而不是『我們該如何最大化並把握他現在的巔峰』。柯瑞從來沒有威脅過要離開，勇士也心知肚明，所以他們才敢肆無忌憚地做這些事。」古德威爾進一步分析，柯瑞現在的態度已經有所轉變：「如果柯瑞採取完全不同的態度，我們現在討論的就會是另一回事了。我認為現在的情況就是他開出的第一槍警告：『嘿，別把我留在這裡視為理所當然。』」柯瑞將在2027年3月滿39歲，他在金州締造傳奇的時間已進入倒數，勇士絕不能再浪費他僅剩的巔峰歲月。勇士在今夏的自由市場與交易市場上屢屢碰壁。他們曾將目標瞄準阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo，最終加盟熱火）、布朗（Jaylen Brown，被交易至76人），以及在自由市場上追求詹姆斯（LeBron James，最終與76人簽約）。接連錯失這些巨星，加上陣中嚴重的傷病問題，讓柯瑞在新賽季面臨孤立無援的窘境。被視為柯瑞最佳副手的巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂，預計要到2027年初才能歸隊；全能前鋒摩西·穆迪（Moses Moody）同樣因傷預計休戰至2027年。儘管現狀看似慘澹，但ESPN權威記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）呼籲外界先別急著看衰勇士。他在節目中表示：「勇士依舊是個頗具吸引力的打球去處。我不知道8個月後局面會變成什麼樣，如果你願意，你可以看淡勇士並認定他們再也吸引不到球星。但我建議大家繼續保持關注。幾周前76人的球迷也還滿心沮喪，所以，靜觀其變就好。」美媒記者西格爾（Brett Siegel）也發文指出，勇士在下個休賽季（2027年夏天）將擁有極大的操作靈活性。隨著格林（Draymond Green）以1年2770萬美元續約，勇士目前距離第二土豪線還有830萬美元的空間。到了明年夏天，勇士帳面上確認延續的保障合約總額僅約5450萬美元，包含：波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）2000萬美元（球員選項）、穆迪（Moses Moody）1340萬美元、霍福德（Al Horford）720萬美元（球員選項）、倫德伯格（Yaxel Lendeborg）640萬美元、桑托斯（Gui Santos）500萬美元、理查德（Will Richard）250萬美元。此外，柯瑞與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）都可以在今年休賽季申請提前續約。若維持現狀，勇士預計在2027年休賽季將清出超過1.4億美元的巨大薪資空間，這將使他們處於簽下頂級自由球員的絕佳位置。