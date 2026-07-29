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林亮君爆助理遭飆罵！批市府不應把議員當敵人

蔣萬安頻更換府會聯絡人 慘淪「打聽」工具人

殷瑋下班開播惹議 林亮君質疑公私分際

台北市秘書處昨（28）日赴北市議會民政委員會進行工作報告，台北市議員林亮君透露，辦公室助理向教育局了解霸凌相關案件時，竟遭聯絡人當場破口大罵，質疑府會關係不該是戰場；此外，台北市議員顏若芳也指出，府會聯絡人原本是市府與議會之間的重要溝通橋樑，但近年卻逐漸變成「傳遞資料、打聽消息」的角色，已失去原本應有的專業功能。林亮君表示，過去市府面對教育局霸凌案件時，曾發布「不服提告」等強硬聲明，讓外界質疑處理態度過度。她強調，不論案件最後是否成立，當事人都有表達自身狀況的權利，市府應該站在協助釐清的角度，而不是先與民眾或議員形成對立。林亮君進一步指出，日前辦公室助理向教育局了解霸凌案件相關資訊，卻遭府會聯絡人直接破口大罵。她直言，議員協助民眾陳情、向行政機關了解狀況，是民主制度正常運作的一環，非因政治立場不同，就將議員視為對立對象、帶著惡意溝通，呼籲市府重新檢視府會溝通方式。後續，林亮君也在臉書發文強調，府會關係不應成為政治戰場，​蔣萬安市長近期屢屢用激烈言語回應時事，無形中不斷提高公務員與議員之間的緊張關係，市長的一言一行都是市府團隊的風向儀，當高層選擇對立，基層溝通又該如何維持？最後她也重申：「為市民發聲，我絕不退讓。回歸理性溝通，市府也責無旁貸。」顏若芳表示，自己從前台北市長郝龍斌時代便擔任助理，當時就觀察到府會之間存在一定默契與合作模式，聯絡人必須熟悉議員、市府局處業務。不過，話鋒一轉，顏若芳提到，蔣萬安市府異動府會聯絡人的速度相當頻繁，快到有些人都叫不出名字，像是教育局原本配置3人，目前已更換2位，導致議員辦公室與市府之間難以建立熟悉度。顏若芳批評，現在府會聯絡人的功能似乎逐漸變成「傳遞資料」以及「事前探聽議員質詢內容」，每逢議會總質詢前，府會聯絡人就會被市府長官追殺，被逼去打聽議員準備質詢哪些議題。她質疑，難道市長、局長不知道議員的題目，就回答不出來嗎？顏若芳強調，市府應該透過平時索資與業務掌握，做好政策準備，而不是要求府會聯絡人頻繁向議員辦公室奪命連環Call。除了府會溝通問題，林亮君也關注到，市府研考會主委殷瑋與發言團隊固定於週三晚間進行直播，這類模式在其他地方政府並不常見。她表示，如果是正常政令宣導或媒體聯繫，自己並無意見，但由於下班後的直播內容仍涉及市府工作事項，透過私人直播進行政令宣導，有點遊走在灰色地帶。對此，台北市政府發言人李政軒回應，相關直播是在下班時間以個人身分進行，沒有領取加班費，也沒有使用發言人職務名義，哪裡有任何灰色地帶？他質疑，憲法保障人民言論自由，現在連下班後開直播、做影片都要被查水表，「下班的言論都要管了嗎？」