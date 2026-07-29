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韓國股市今（29日）又出現崩盤，盤中一度熔斷20分鐘，這是今年第九次觸發熔斷機制。然而，韓國散戶越跌越勇，竟然持續買進，花旗分析師認為，韓股低點可能還沒到。根據韓聯社報導，全球大型投資銀行花旗（Citi）最新分析指出，韓國散戶投資人近期在股市拉回調整期間，因投資槓桿型 ETF（指數型股票基金），推估已承受約 387 億美元（約新台幣 1.25 兆元 / 韓元 56.3 兆元）的巨額虧損。花旗環球證券（Citigroup Global Markets）亞太區交易策略主管阿帕巴伊（Mohammed Apabhai）於前日發布的機構投資人市場報告中指出，以韓國資產為標的的槓桿型 ETF 總市值，於上月 22 日達到約 525 億美元的高峰後，近期已急劇萎縮至 190 億美元左右。需特別注意的是，本報告並非花旗研究團隊（Citi Research）的官方研究報告，而是由股票交易部門策略師向機構投資人提供的市場觀點與剖析。阿帕巴伊分析，槓桿型 ETF 的總市值較高點縮水約 335 億美元，期間雖有 62 億美元的新資金流入，但綜合考量後，散戶投資人的總損失規模預估高達 56.3 兆韓元。按連結的基礎資產分類，以為標的的槓桿型 ETF 市值縮水最為劇烈，較高點減少約 170 億美元。追蹤的槓桿產品市值則減少 105 億美元；槓桿型 ETF 市值亦縮減超過 50 億美元。阿帕巴伊警告，槓桿型 ETF 的相關虧損未來恐進一步擴大，他預測，「槓桿 ETF 相關產品的總市值，在今年底前不排除跌破 80 億美元關卡。」報告同時提醒，韓國股市的融資餘額依然居高不下。截至 27 日，兩大市場的融資餘額為 32.7 兆韓元，雖已較上月 24 日的高點38.6 兆韓元有所下滑，但據估計，今年以來累積的融資部位僅清算（平倉）了約 65%。數據分析顯示，融資餘額與 KOSPI 200 指數之間的相關係數高達 92.2%。這意味著股價與借錢投資大開槓桿的走勢高度重合。儘管股價持續下探，散戶投資人仍持續逢低承接 SK 海力士等大型半導體股。自上月 23 日以來，散戶已淨買入 SK 海力士超過 160 億美元，推估光是這段期間買進的部位，目前虧損就高達約 57 億美元。花旗證券預估，散戶平均買進價格為 228 萬韓元，目前帳面虧損率約為 31.6%。同一時期，散戶買進的三星電子部位估計總共也承受了約 24 億美元的虧損。阿帕巴伊表示，「散戶投資人目前尚未出現恐慌性拋售，因此要轉為看多 KOSPI 指數仍為時過早」；他提出基本情境預測，KOSPI 200 期貨可能先下探 888 點；若該支撐點失守，不排除進一步跌至反映宏觀經濟變數的合理價值區間754.6 點。此外，花旗的資產市場泡沫指標顯示，韓國股市已從先前的「泡沫（過熱）」區間，回落至「高估」與「合理價值」的交界，但尚未進入「低估」區域。