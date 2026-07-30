我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文英阿姨說自己曾脫衣服給孫子看，搞笑奇招讓眾人笑翻。（圖／國光幫幫忙YouTube）

已故資深女星文英阿姨個性直白不做作，過去許多受訪片段，至今仍會被粉絲挖出來回味。像是文英阿姨曾在節目上分享帶孫子的趣事，她笑說為了分散孫子的注意力，曾經脫衣服想餵奶，讓孫子安靜一點，爭取休息時間，直呼帶小孩比上班還累。這番爆笑發言令現場來賓全笑翻，就連一向溺愛小孩、親餵母乳的狄鶯也都笑到不行。文英阿姨2007年時曾和寶媽一起上節目《國光幫幫忙》，當時的主持人是狄鶯與孫鵬夫妻，幾人暢談婆媳問題，文英阿姨透露，她跟媳婦相處一向融洽，直到小孩出生才頗有怨言，因為媳婦會請她幫忙帶孫子，但她覺得實在太累了。文英阿姨生動描述帶孫的場景，表示小孩會跑會跳後，體力超級旺盛，她怕小孩摔倒但自己又跟不上，最後只好出大絕招：「反正家裡只剩我跟他而已，我脫衣服給他看。」寶媽一聽嚇一跳，立刻追問為什麼？文英阿姨搞笑解答，因為孫子是喝泡的配方奶的不是母奶，所以沒看過媽媽胸部，她想說孫子應該會覺得好奇，這才出此下策。但悲劇的是，這招並不管用，孫子看了一下又繼續到處跑，文英阿姨尷尬的說，自己只好趕快把扣子扣好，出去追孫。這段爆笑故事讓寶媽、狄鶯夫妻全都笑翻，認為文英阿姨實在太逗趣。如今該片段也再度在Threads上瘋傳，吸引44萬人次瀏覽、1萬人按讚。大家看了紛紛留言：「笑死，想念文英阿姨了」、「文英阿姨講話真的很好笑，直白的很可愛」、「脫衣服那個我有被笑到」、「連狄鶯都輸了，不得不佩服阿姨這招」。另外也有不少觀眾看到這懷舊片段，被狄鶯19年前的顏值吸引，直呼當時的狄鶯很年輕漂亮，「這個時候的狄鶯長得很好看耶，跟現在完全不一樣」、「狄鶯這時候真的很漂亮」。