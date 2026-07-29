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台灣虎航退換熊本往返機票

【方案一】維持熊本航點但申請更改搭乘日期：

【方案二】更改搭乘日期及航點：

【方案三】退費：

華航退換往返熊本機票

星宇退換往返熊本機票

日本九州熊本昨（29）日下午發生強震，台灣虎航表示，凡於7月28日前購買熊本往返航班，且在原定航班出發日期為8月5日前（含）的旅客，可適用3種方案的其中1種。而華航及星宇航空也各自公布相關退換票手續，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。凡於7月28日前購買台灣虎航熊本往返航班，且原定航班出發日期為8月5日前(含)的旅客，可適用以下任一方案：可更改搭乘日期至2026年8月31日(含)前之尚可訂位航班，可免付改票手續費及票價差一次。可更改航班至福岡、大分、宮崎、佐賀等九州航點於2026年8月31日(含)前之尚可訂位航班，可免付改票手續費及票價差一次。旅客可選擇申請進行退款，相關費用將退回至原支付方式。虎航說明，上列各項方案，旅客必須於原訂搭乘航班出發時間前6小時之前完成方案申請，逾期未提出申請，將視為旅客同意維持原行程，且不再提供上述任何方案。如旅客原購票為旅行社或是第三方平台，請洽原開票旅行社或開票平台進行處理。華航說明，持8月5日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費。星宇表示，凡持星宇航空今年8月5日前（含）往返熊本機票，如需更改至福岡或熊本14天內航班或取消機票，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心協助調整行程，將免收手續費。