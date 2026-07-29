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📍桃園球場安檢須知：

📍桃園球場安檢注意事項：

中華職棒樂天桃猿今（29）日回到大本營桃園球場，迎戰「黃衫軍」中信兄弟，桃猿球團日前宣布，今日起於桃園主場賽事實施安檢，成為繼味全龍後，中職第2支實施賽事入場安檢的球隊。桃猿球團指出，平日安檢腹地較小，請球迷依照指示進場，以加快安檢流程；此外，桃猿球團也公布多項安檢須知與注意事項，若發現疑似違禁品，請配合工作人員處理，拒絕配合者將無法入場。桃猿球團指出，從今日起，桃園主場舉行之賽事均將實施入場安檢措施，包含金屬探測器檢測與驗包程序，以提升球場安全與觀賽品質。球團提醒球迷進場前務必留意賽前官方公告並提早抵達，以免延誤入場；安檢時若發現疑似違禁品，請配合工作人員處理，拒絕配合者將無法入場。進場後若需暫時離場，返回時須再次接受安檢。同時，因平日進場腹地較小，平日進場模式未來將調整為假日模式，但僅開放GATE E、GATE V與寵物專區出入口（GATE W不開放）。請球迷依照現場指示進場，以加快安檢流程並維護整體秩序，煩請多加配合。禁止攜帶物品（包括但不限於）1.動物，但為身障者提供幫助的「服務性動物」及持有寵物樂園門票與主題日相關之動物除外。2.不符合規範的橫幅、旗幟或政治性、攻擊性標語。3.棍子或球棒(包括竹竿、木棒、超過90厘米的登山杖)，拐杖和視障者白手杖除外。4.氣球（含海灘球）或其他充氣物品。5.腐蝕性液體及易燃物質。6.無人機、遙控無人飛行器或其他無人裝置。7.非法藥物（毒品）。8.鞭炮或煙火。9.任何種類的槍枝、刀械或武器(包含玩具槍或刀及水槍)。10.玻璃瓶（含玻璃水壺）。11.雷射筆及雷射裝置。12.五彩碎紙及散光片。13.單腳架、三腳架、錄影設備及其他相關專業設備(只能攜帶鏡頭焦段 300mm（含）以下的相機)。14.產生噪音的裝置(即空氣喇叭、哨子、瓦斯汽笛、擴音器等高分貝干擾物)。15.各式滑板、滑步車、溜冰鞋或其他個人行動器具(無障礙設備除外)。1.進入場館前須通過安檢程序，現場將以金屬探測器檢測與進行驗包動作，任何禁止攜帶物品，不管以何種形式一律不予入場，請觀眾盡早到場進行安檢以免延誤入場觀賞時間。2.若發現疑似有違禁品情況，請至一旁協助工作人員排除疑慮，如不願配合將無法入場。3.進場後如需暫時離場，需再次安檢入場。4.請詳閱禁帶物品規範,減少攜帶物品，以加快您的入場速度。5.以上規則以中華職業棒球大聯盟及樂天桃猿球團公告為主，並保留随時調整及最終解釋上述規則之權利。