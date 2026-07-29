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▲熊本強震後，展示櫃內大量《航海王》等動漫模型東倒西歪，部分公仔及外盒散落地面。（圖／翻攝自X＠a_i_su）

1.先固定展示櫃

▲家具可透過L型金具、伸縮桿及底部止滑器固定，降低地震時傾倒的風險。（圖／翻攝自防災ナビ）

▲伸縮桿應安裝在家具頂部靠近牆面的位置，並左右垂直固定，才能發揮較好的防震效果。（圖／翻攝自商品說明頁）

2.替櫃門加裝防震扣

▲展示櫃可搭配L型金具、伸縮桿、櫃門防開裝置、玻璃防飛散膜及底部止滑器，多層降低傾倒與玻璃破裂風險。（圖／翻攝自日本防災資料）

3.固定模型底座

▲公仔底座可使用透明固定膠片，清潔底座與層板後貼上並按壓固定，降低模型因搖晃而傾倒的機率。（圖／翻攝自商品說明頁）

4.層板前方加擋條

▲模型擺放過於密集，地震時容易互相碰撞，出現整排傾倒的骨牌效應。（圖／翻攝自X＠8iYm4fHnAAiO9bs）

5.大型模型放下層

▲大型層架在強震中整座翻覆，收藏品應避免放在床邊、門口及逃生動線旁，以免倒塌傷人。（圖／翻攝自X＠nobinobitana）

日本熊本縣昨（28）日下午發生規模6.8淺層強震，地震劇烈搖晃後，不少模型收藏家陸續曬出家中慘況，展示櫃連同裡面的公仔整片倒下，模型、外盒散落，連大型層架都震翻，珍貴且昂貴的公仔、模型摔傷，讓許多人看了相當心疼，《NOWNEWS》以下整理公仔、模型防震5招，降低收藏品掉落及展示櫃傾倒的風險。提醒大家，面對強震，任何方式都無法保證模型毫髮無傷，但從「固定櫃體、鎖住櫃門、穩定模型」三方面著手，仍能降低整櫃翻覆及收藏品大量掉落的風險。地震發生後若展示櫃已傾斜、玻璃出現裂痕，表示層架仍有倒塌風險，切勿急著靠近搶救模型，應先遠離大型家具與玻璃櫃，確認環境安全、餘震趨緩後再進行整理，並穿上鞋子、手套，避免遭掉落物、碎玻璃或傾倒家具砸傷。防震不能只固定公仔，應先使用L型金具把展示櫃鎖在牆面。租屋處不方便鑽牆，也可將伸縮桿與底部防滑墊、止動器搭配使用，效果比單獨使用伸縮桿更好。玻璃櫃沒有翻倒，櫃門仍可能在搖晃時彈開。可加裝防震門扣、安全鎖，玻璃表面則能貼防飛散膜，避免模型飛出及碎玻璃四散。在公仔底座下方使用可移除式防震黏土、博物館膠或止滑墊，增加底座與層板間的摩擦力。較高、重心不穩的模型，也能用透明線固定在展示櫃背板。每層前緣可加裝透明壓克力擋條，即使模型在櫃內傾倒，也能降低直接摔出櫃外的機率。模型之間也不要擺得太密，避免其中一隻倒下後產生骨牌效應。大型雕像、樹脂模型及較重的收藏品應放在下層，降低展示櫃重心，小型公仔再放上層。同時避免把展示櫃擺在床邊、房門前及逃生動線旁，防止地震時倒下傷人。