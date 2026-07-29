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由吳謹言、陳哲遠主演的權謀大作《御廷謠》（原《江山為聘》）已於Disney+上線。吳謹言此次飾演當朝首位三元及第的狠辣女官「孟廷輝」，被觀眾譽為兼具圓滑手段與雷霆作風的「古裝黑道劇女主天花板」；陳哲遠則化身冷峻少年皇帝「英寡」，既有帝王的克制沉著、更有少年的銳氣，超反差的設定讓粉絲相當期待他繼《偷偷藏不住》後再創人生角色。首播劇情中，孟廷輝一邊在女學苦讀準備鄉試，一邊假扮成京都知名舞魁、替好友的酒樓招攬生意，卻意外遇見遭人追殺的英寡，兩人一同躲進酒樓之中。不料英寡認為孟廷輝假扮他人、滿口謊言，孟廷輝亦對這位陌生男子充滿防備，兩人竟大打出手，結下不解之緣。爾後孟廷輝又遭官宦弟子前來好友酒樓中挑釁鬧事，她毫不畏懼地以磷粉點燃大堂，狠嗆對方：「對付瘋子，自然要用瘋子的手段，當心一把火把你們全燒死。」平靜發瘋又大快人心的表演也讓粉絲直呼「熟悉的吳謹言回來了」！兩位主演昨（28）日直播為戲宣傳，談及放火燒屋片段，陳哲遠直呼「看得太爽了」，更逗趣引用網友留言「復仇爽劇一片天，誰見謹言不遞煙！」認為很能代表吳謹言的表演，大讚：「看吳謹言演出能如此大快人心，是因為她非常能抓住角色的『根』。」表示當孟廷輝懲罰惡人後並非覺得很高興，而是流露出角色當下的不得已，反而更加能讓人共情。吳謹言坦言自己雖出演多次爽劇角色，在琢磨表演時仍會有壓力：「知道觀眾喜歡、這樣的表演也最能表現出人物張力，但反而分寸上的拿捏更加困難」，分享自己的入戲小妙招竟是「幫角色幻想熱血BGM（背景音樂）」。而孟廷輝和吳謹言過往角色的最大差異在於，之前的人物多半是為了復仇而生、需要隱忍布局，吳謹言強調這次的角色魅力在於強烈的自主性：「孟廷輝是為了自己的事業，遇到事情就要立即解決，今日事今日畢」表示和自己的真實性格有幾分相似。被問及以哪種動物代表角色，她則直言「絕對是爆衝型的大型犬」，笑認孟廷輝一刻都閒不下來，每天充滿精力、還有武功在身。《百花殺》已於Disney+ 熱播中。