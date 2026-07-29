當銀行 App不只提供轉帳、查餘額等日常功能，而是將開戶、帳戶管理、投資服務整合在同一入口，用戶即可減少多平台切換，專注在資產配置的策略上。因此，隨著投資工具愈來愈多元，無論理財新手、小資族，或已有多元資產配置需求的投資人，都開始修正操作方式，改在單一平台完成資金管理與投資規劃。
看準使用者對高效率資產管理的需求，國泰世華銀行建置的CUBE App由「開戶」作為理財起點，用戶可透過App線上申辦數位存款帳戶、加開外幣帳戶，亦可進一步申辦台股與複委託帳戶，串聯台、外幣帳戶管理、證券定期定額、基金申購、小額跨境匯款等服務，讓理財不再只停留在帳戶查詢，而是延伸到投資配置與跨境資金調度。
CUBE App從新手小白到投資老手都適用? 新開戶、踏入投資到跨境匯款一站解決
國泰世華銀行CUBE App以一站式理財為核心，整合帳戶管理、投資理財、海內外資產配置、跨境資金運用…等多樣化資產管理功能，讓用戶透過1個App即可完成日常資金管理與投資規劃。
以投資服務為例，用戶可在 CUBE App 內完成國泰證券台股與複委託帳戶開戶，最快僅需5分鐘就能申辦完成，綁定國泰世華台幣或外幣存款帳戶作為交割帳戶後，即可深度串聯銀行帳戶與證券帳戶服務，透過定期定額方式逐步累積資產，實現從開戶、扣款到投資管理都能在同一平台操作。此外，CUBE App 也提供排行榜、歷史走勢與績效表現…等資訊，協助新手用戶輕鬆以低門檻踏入投資，建立習慣。
對於有意願佈局海外資產的用戶，除了可運用複委託帳戶參與國際股市外，若有海外投資帳戶，那跨境的資金調度也會是CUBE App一站式理財能提供的服務。針對有海外匯款或跨國資金運用需求的用戶，CUBE App提供小額跨境匯款服務，特色亮點主打免換匯、免事先約定帳戶；服務支援美元、日圓、英鎊、港幣、新加坡幣、澳幣、加幣及泰銖等 8 種幣別，並提供 24 小時365 天服務，最快 30 分鐘全額到帳，到2026年底前更可享匯款手續費0元優惠。
存錢、理財怎麼樣更有保障？數位金融的安全性夠嗎？
當理財服務高度數位化，個人的資產安全也是用戶很在意的環節。國泰世華 CUBE App提供登入安全、交易安全、個資安全與系統安全四大面向，並結合 10 項安全健檢功能，供用戶自主設定防護網。如FIDO生物辨識快速登入、FIDO生物辨識轉帳驗證、登入兩步驟驗證、裝置綁定、人臉辨識等，進一步推升使用的安全性。
CUBE App會是誰的首選？學生、小資族、上班族、高資產都適用？
從日常帳戶管理、投資服務到數位安全機制，國泰世華CUBE App持續提供數位一站式理財，協助用戶在人生不同階段以更直覺、有效率的方式管理個人資產，海內外資金運用與投資規劃能在同一個 App 內完成，打造更彈性的數位理財體驗。對於剛開始建立理財習慣的年輕族群與小資族而言，可透過CUBE App新增子帳戶分帳管理、定期定額投資等功能逐步存到第一桶金；已有儲蓄與投資規劃的上班族，則能夠透過單一平台整合銀行帳戶、證券帳戶與跨境資金運用，提升資產管理效率；至於有海外投資需求的投資人，也能透過複委託與小額跨境匯款等服務，更便利地進行全球資產配置。
想要擁有未來更好的生活，選擇有效率的一站式服務管理資金，就有機會成為滾動財富的幸福金鑰，無論金額大小，及早開始才不會流於口號。
※本文係由國泰世華銀行邀約
證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務
定期定額服務由國泰綜合證券提供
我是廣告 請繼續往下閱讀
CUBE App從新手小白到投資老手都適用? 新開戶、踏入投資到跨境匯款一站解決
國泰世華銀行CUBE App以一站式理財為核心，整合帳戶管理、投資理財、海內外資產配置、跨境資金運用…等多樣化資產管理功能，讓用戶透過1個App即可完成日常資金管理與投資規劃。
以投資服務為例，用戶可在 CUBE App 內完成國泰證券台股與複委託帳戶開戶，最快僅需5分鐘就能申辦完成，綁定國泰世華台幣或外幣存款帳戶作為交割帳戶後，即可深度串聯銀行帳戶與證券帳戶服務，透過定期定額方式逐步累積資產，實現從開戶、扣款到投資管理都能在同一平台操作。此外，CUBE App 也提供排行榜、歷史走勢與績效表現…等資訊，協助新手用戶輕鬆以低門檻踏入投資，建立習慣。
對於有意願佈局海外資產的用戶，除了可運用複委託帳戶參與國際股市外，若有海外投資帳戶，那跨境的資金調度也會是CUBE App一站式理財能提供的服務。針對有海外匯款或跨國資金運用需求的用戶，CUBE App提供小額跨境匯款服務，特色亮點主打免換匯、免事先約定帳戶；服務支援美元、日圓、英鎊、港幣、新加坡幣、澳幣、加幣及泰銖等 8 種幣別，並提供 24 小時365 天服務，最快 30 分鐘全額到帳，到2026年底前更可享匯款手續費0元優惠。
當理財服務高度數位化，個人的資產安全也是用戶很在意的環節。國泰世華 CUBE App提供登入安全、交易安全、個資安全與系統安全四大面向，並結合 10 項安全健檢功能，供用戶自主設定防護網。如FIDO生物辨識快速登入、FIDO生物辨識轉帳驗證、登入兩步驟驗證、裝置綁定、人臉辨識等，進一步推升使用的安全性。
CUBE App會是誰的首選？學生、小資族、上班族、高資產都適用？
從日常帳戶管理、投資服務到數位安全機制，國泰世華CUBE App持續提供數位一站式理財，協助用戶在人生不同階段以更直覺、有效率的方式管理個人資產，海內外資金運用與投資規劃能在同一個 App 內完成，打造更彈性的數位理財體驗。對於剛開始建立理財習慣的年輕族群與小資族而言，可透過CUBE App新增子帳戶分帳管理、定期定額投資等功能逐步存到第一桶金；已有儲蓄與投資規劃的上班族，則能夠透過單一平台整合銀行帳戶、證券帳戶與跨境資金運用，提升資產管理效率；至於有海外投資需求的投資人，也能透過複委託與小額跨境匯款等服務，更便利地進行全球資產配置。
想要擁有未來更好的生活，選擇有效率的一站式服務管理資金，就有機會成為滾動財富的幸福金鑰，無論金額大小，及早開始才不會流於口號。
※本文係由國泰世華銀行邀約
證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務
定期定額服務由國泰綜合證券提供