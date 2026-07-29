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▲善用一站式服務高效管理資金，不分金額大小，及早行動才是累積財富的關鍵。（圖／CANVA）

當銀行 App不只提供轉帳、查餘額等日常功能，而是將開戶、帳戶管理、投資服務整合在同一入口，用戶即可減少多平台切換，專注在資產配置的策略上。因此，隨著投資工具愈來愈多元，無論理財新手、小資族，或已有多元資產配置需求的投資人，都開始修正操作方式，改在單一平台完成資金管理與投資規劃。看準使用者對高效率資產管理的需求，國泰世華銀行建置的CUBE App由「開戶」作為理財起點，用戶可透過App線上申辦數位存款帳戶、加開外幣帳戶，亦可進一步申辦台股與複委託帳戶，串聯台、外幣帳戶管理、證券定期定額、基金申購、小額跨境匯款等服務，讓理財不再只停留在帳戶查詢，而是延伸到投資配置與跨境資金調度。國泰世華銀行CUBE App以一站式理財為核心，整合帳戶管理、投資理財、海內外資產配置、跨境資金運用…等多樣化資產管理功能，讓用戶透過1個App即可完成日常資金管理與投資規劃。以投資服務為例，用戶可在 CUBE App 內完成國泰證券台股與複委託帳戶開戶，最快僅需5分鐘就能申辦完成，綁定國泰世華台幣或外幣存款帳戶作為交割帳戶後，即可深度串聯銀行帳戶與證券帳戶服務，透過定期定額方式逐步累積資產，實現從開戶、扣款到投資管理都能在同一平台操作。此外，CUBE App 也提供排行榜、歷史走勢與績效表現…等資訊，協助新手用戶輕鬆以低門檻踏入投資，建立習慣。對於有意願佈局海外資產的用戶，除了可運用複委託帳戶參與國際股市外，若有海外投資帳戶，那跨境的資金調度也會是CUBE App一站式理財能提供的服務。針對有海外匯款或跨國資金運用需求的用戶，CUBE App提供小額跨境匯款服務，特色亮點主打免換匯、免事先約定帳戶；服務支援美元、日圓、英鎊、港幣、新加坡幣、澳幣、加幣及泰銖等 8 種幣別，並提供 24 小時365 天服務，最快 30 分鐘全額到帳，到2026年底前更可享匯款手續費0元優惠。當理財服務高度數位化，個人的資產安全也是用戶很在意的環節。國泰世華 CUBE App提供登入安全、交易安全、個資安全與系統安全四大面向，並結合 10 項安全健檢功能，供用戶自主設定防護網。如FIDO生物辨識快速登入、FIDO生物辨識轉帳驗證、登入兩步驟驗證、裝置綁定、人臉辨識等，進一步推升使用的安全性。從日常帳戶管理、投資服務到數位安全機制，國泰世華CUBE App持續提供數位一站式理財，協助用戶在人生不同階段以更直覺、有效率的方式管理個人資產，海內外資金運用與投資規劃能在同一個 App 內完成，打造更彈性的數位理財體驗。對於剛開始建立理財習慣的年輕族群與小資族而言，可透過CUBE App新增子帳戶分帳管理、定期定額投資等功能逐步存到第一桶金；已有儲蓄與投資規劃的上班族，則能夠透過單一平台整合銀行帳戶、證券帳戶與跨境資金運用，提升資產管理效率；至於有海外投資需求的投資人，也能透過複委託與小額跨境匯款等服務，更便利地進行全球資產配置。想要擁有未來更好的生活，選擇有效率的一站式服務管理資金，就有機會成為滾動財富的幸福金鑰，無論金額大小，及早開始才不會流於口號。※本文係由國泰世華銀行邀約證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務定期定額服務由國泰綜合證券提供