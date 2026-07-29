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為推動地方歷史場域再生，立法院副院長江啟臣今(29)日邀集國有財產署、林業及自然保育署與台中市政府文化局等單位，實地會勘市定古蹟暨歷史建築「八仙山林場宿舍群」。江啟臣宣布，該宿舍群南北兩側修復計畫皆獲重大突破，預計民國117年全區完工。未來將結合周邊綠空廊道與鐵道，串聯至台中車站新民街倉庫區與潭子穀倉，打造豐原成為台中文化復興的新門戶。江啟臣指出，豐原市區的八仙山林場宿舍群，分為南北兩大區塊，見證了大甲溪林業發展與木業聚落的歷史軌跡。他長期追蹤並積極爭取總計近3億元的修復經費。其中，北側宿舍群由林保署主責，斥資4,300萬元完成第一期古蹟修復並已委外營運，第二期8,000萬元經費也已於今年5月底正式開工。至於南側宿舍群，自104年指定為歷史建築後因行政程序停擺荒置多年。江啟臣去年協調財政部國產署獲全力支持，由國產署全額編列1.7億元支應後續修復及管理維護，目前設計作業接近完成，將移交中市文化局執行。江啟臣會勘時特別叮囑相關單位，117年完工後要做什麼？現在就要開始想！南北兩側預計117年全面完工，中央與地方必須緊密合作、提早規畫營運用途，切莫「完工才討論」。江啟臣表示，宿舍群緊鄰陽明大樓與綠空廊道，未來可透過鐵道與鐵馬道連點成線：往北延伸至豐原火車站及頂街派出所（林業派出所）；往南串聯潭子農會穀倉，一路延伸至預計118年完工的台中火車站「新民街倉庫區」，形塑獨具特色的文化歷史廊帶。他強調，修復宿舍群不僅是保存古蹟，更是找回地方產業記憶，帶動文化觀光與產業轉型。除了歷史空間再生，江啟臣建議，前身為舊縣政府的現行衛生局空間，應整體規畫興建全新健康大樓，並騰出空間闢建大型公園與停車場；而已遷出的舊市議會空間，則可結合在地文創產業，轉型為「青年新創基地」與孵化器，媒合在地青年創業。吸引年輕人根留豐原、在地創業，為地方注入永續新動能。