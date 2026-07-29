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北市萬芳高中去年發生劉姓教師性騷學生事件遭監院糾正，認為北市教育局未善盡監督職權、處置不當，並直指北市府性平會認定性別事件屬實，但校長遲未對劉師行政職務採取任何調整或撤換措施，有偏袒、庇護的不當情狀。對於校長是否將懲處，北市教育局則表示，，涉案教師已依法解聘並終身不得任教。監院糾正文指出，萬芳高中因劉師遭檢舉為校園性別事件行為人，曾一度調整其兼任研發處試務組長之職務。惟該校竟於同年8月1日起再度聘任劉師擔任該行政職，此後無論是同年9月18日臺北市政府性平會調查成立校園性別事件、同年月24日該校校事會議決議劉師記過1次，乃至同年12月該校教師成績考核會將劉師記1大過及記過1次之處分，甚至遲至115年3月31日臺北地院一審判決有罪後，該校校長均遲未對劉師之行政職務採取任何調整或撤換措施。監院糾正文稱，該校猶以研發處與學生教室分處不同大樓，而認已足避免劉師接觸學生，無視試務組長對學生事務及校務運作具有較一般教師更高之影響力，並非僅憑物理空間區隔即可遏止，更忽略本案即係肇因於劉師握有參與比賽及專題權力之不對等關係。監院糾正文說，回溯上開各該關鍵時點，無論是主管機關認定校園性別事件成立、校內評估專業倫理情節重大，抑或法院一審判決有罪，均已彰顯劉師顯不適任行政職務之事實。該校校長怠於行使其行政管理權責，未及時撤換其主管職，其消極不作為與114年2月案發初期之即時調整處置顯然前後矛盾，實質在校園內部形塑偏袒、庇護行為人之不當情狀，核有明顯示行政違失。教育局表示，本案均依當時法令規定辦理，第一時間即督導學校採取暫時停聘、避免接觸學生及學生輔導等保護措施，以學生安全為優先。經法院判決確認兒少性剝削事實，教育局即督導學校依法啟動程序，經教師評審委員會及本市教師專業審查委員會審議，最終核定教師免職，並依《教師法》終身不得聘任為教師。教育局說，教育局將持續精進校園性別事件調查及學生保護機制，依法督導學校落實各項保護措施，全力維護學生受教權益與校園安全。