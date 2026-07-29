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完整還原BigBang前版本！開放經典職業、地圖與擺攤

▲遊戲保留昔日的忍耐任務與紙娃娃聊天系統。（圖／遊戲橘子提供）

三大體驗優化打造流暢冒險

▲到《新楓之谷：經典版》的自由市場，找回人聲鼎沸的社交樂趣。（圖／遊戲橘子提供）

開服活動限時登場

▲登入遊戲拿好康，讓開局更順手。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下，由韓國遊戲公司Nexon打造超人氣《新楓之谷：經典版》，今（29）日正式開服！完美重現2010年前版本的純粹歲月。除了原汁原味還原初代設定，遊戲更導入多項現代優化機制，讓冒險更升級！即日起開服登入就送限時好禮！現在就拿起棍棒，重溫在弓箭手訓練場揪團練功的時光。為了喚醒冒險者深藏心中的青春記憶，版本忠實呈現BigBang改版前的懷舊節奏，上市即開放五大職業與12種二轉分支，無論是能攻能補的僧侶，還是憑藉「迴旋斬」劈出「天流血斬殺」特效的俠盜，各具特色的戰鬥風格將伴隨冒險者踏上維多利亞島。旅程中不僅可穿梭於「肥肥海岸」與「弓箭手村訓練場」等地圖練功打寶，本作首發版本更將等級開放至Lv. 100，回歸早期強調地圖探索的養成步調；另外，「薩比特拉瑪的減肥藥」與「約翰的粉紅花籃」等忍耐任務也同步登場，讓冒險者在解鎖各NPC任務的過程中，再次陷入滿滿回憶殺。除了戰鬥與冒險，極具代表性的社交重鎮「自由市場」也完整保留，玩家可透過營業執照、精靈商人與經營個人商店，感受最道地的交易文化；同時更導入個人交易與拍賣系統，支援楓幣與楓葉點數交易，兼顧現代玩家對效率與便利的需求。此外，本作針對現代玩家需求，進行三大體驗優化。視覺上具備全螢幕高解析度顯示，帶來更舒適的遊玩體驗；組隊任務方面，大幅提升伺服器量能，單一頻道可容納多達30組隊伍，讓多人挑戰更具效率；好友系統也同步升級，可快速查詢好友位置與頻道，讓冒險者隨時輕鬆會合、無縫組隊，順暢享受最純粹的遊玩樂趣。為歡慶遊戲上市，開服登入活動同步啟動！即日起至9月22日，登入即可領取「欄位擴充券」與前期養成補給，更特別送出具備「拾取道具、自動使用藥水、施放BUFF」能力的「白色兔子寵物」，降低玩家的養成門檻。邀請所有冒險者再次踏上屬於自己的冒險旅程！