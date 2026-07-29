日本九州熊本昨（28）日發生強震，官方初期規模 7.1、後續正式下修至 6.8。八代市高架橋出現嚴重斷裂錯位，空拍看似瀕臨崩塌，路面卻保持平整且未掉落。《NOWNEWS今日新聞》電訪台灣省土木技師公會理事拱祥生，帶讀者拆解日本「斷尾求生」防落橋機制，並警示台灣橋梁耐震現況。
🟡 高架橋斷開竟沒崩塌？防落橋與保險構件救命
日本九州熊本發生地震，雖然規模從初期的 7.1 下修至 6.8（氣象署說明初期為配合防災應變利用較少測站判定，事後修正是常態），但強震仍造成八代高架橋出現明顯斷裂錯位。
對此，知名工程粉專「一級嘴砲技術士」指出，這是日本從 1995 年阪神大地震與 2016 年熊本地震血淚中學到的「斷尾求生」技術（容量設計，Capacity Design），又稱「保險構件（Fuse Concept）」。日本公共工程規範《道路橋示方書》的核心準則，並非追求硬碰硬的「金槍不倒」，而是「盡可能安全地斷裂」，透過容易修復的小部件承擔主結構損壞、吸收能量，達成本體「斷面平整」、棄車保帥的避險效果。
《NOWNEWS今日新聞》進一步電訪台灣省土木技師公會理事、結構技師拱祥生。他也解析，1995年阪神大地震時許多單柱橋梁整排倒塌，日本隨後多改採雙柱或「壁式橋墩」（如台北建國南北路高架橋），破壞機率極低。一般橋梁多採「簡支梁」，一端鋼接、另一端簡接，強震甩開時，縱向與橫向的「防落橋裝置」能容許位移並牢牢抓住橋面，防止整段墜落摔碎。
🟡 同等地震在台灣能撐？技師直言不見得這麼強
這種「保險構件」的耐震設計台灣也有應用，例如 2024 年 4 月 3 日花蓮 7.2 強震造成新北捷運環狀線高架梁位移，就是預設位移跳脫、避免整條斷裂的典型案例。拱祥生技師指出，台灣在 1999 年 921 大地震後也實施兩大橋樑補強，包含墩柱鋼筋加厚提升耐震力，以及新建與舊有橋樑全面加裝防落橋裝置（如淡江大橋）。
然而，若台灣面臨同等規模的強震，橋梁真的頂得住嗎？拱祥生坦言，從細節與防落橋動態模擬來看，「如果承受日本這麼大地震，（台灣橋梁耐震）不見得有這麼強！」 台灣面積僅日本十分之一，雖然整體地震規模普遍不如日本大，但像是2019南方澳大橋斷裂6死事故，顯示近海鋼橋防鏽、鍍鋅規格與耐震動態模擬等工程細節，仍需持續向先進國家學習，絕不能掉以輕心。
🟡 錯位高架橋還能修復嗎？技師揭頂升重建關鍵
面對已經出現高低落差與錯位的高架橋，工程上究竟能修復還是必須拆除？拱祥生分析，強震後工程人員會優先赴現場勘查，若高低落差僅發生在簡接處或保險構件破壞，主結構柱體並未毀損，只需校正並更換受損組件即可快速搶通復原。
然而，如果是剛性連接的「鋼接處」發生嚴重破壞，甚至柱體連根鋼筋都已斷裂毀損，那安全性將大打折扣，屆時就可能必須拆除重建。這次熊本地震高架橋展現的「斷尾求生」防線，不僅保住了性命，更為災後修復爭取到最大的搶通空間。
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日本九州熊本發生地震，雖然規模從初期的 7.1 下修至 6.8（氣象署說明初期為配合防災應變利用較少測站判定，事後修正是常態），但強震仍造成八代高架橋出現明顯斷裂錯位。
對此，知名工程粉專「一級嘴砲技術士」指出，這是日本從 1995 年阪神大地震與 2016 年熊本地震血淚中學到的「斷尾求生」技術（容量設計，Capacity Design），又稱「保險構件（Fuse Concept）」。日本公共工程規範《道路橋示方書》的核心準則，並非追求硬碰硬的「金槍不倒」，而是「盡可能安全地斷裂」，透過容易修復的小部件承擔主結構損壞、吸收能量，達成本體「斷面平整」、棄車保帥的避險效果。
🟡 同等地震在台灣能撐？技師直言不見得這麼強
這種「保險構件」的耐震設計台灣也有應用，例如 2024 年 4 月 3 日花蓮 7.2 強震造成新北捷運環狀線高架梁位移，就是預設位移跳脫、避免整條斷裂的典型案例。拱祥生技師指出，台灣在 1999 年 921 大地震後也實施兩大橋樑補強，包含墩柱鋼筋加厚提升耐震力，以及新建與舊有橋樑全面加裝防落橋裝置（如淡江大橋）。
🟡 錯位高架橋還能修復嗎？技師揭頂升重建關鍵
面對已經出現高低落差與錯位的高架橋，工程上究竟能修復還是必須拆除？拱祥生分析，強震後工程人員會優先赴現場勘查，若高低落差僅發生在簡接處或保險構件破壞，主結構柱體並未毀損，只需校正並更換受損組件即可快速搶通復原。
然而，如果是剛性連接的「鋼接處」發生嚴重破壞，甚至柱體連根鋼筋都已斷裂毀損，那安全性將大打折扣，屆時就可能必須拆除重建。這次熊本地震高架橋展現的「斷尾求生」防線，不僅保住了性命，更為災後修復爭取到最大的搶通空間。
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