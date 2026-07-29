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台北市長蔣萬安近來再度拋出倒閣，今（29）日又稱高雄市長是接任閣揆的好人選，對此行政院秘書長張惇涵受訪表示，憲法增修條文第三條規定，倒閣是立法院的職權，那同樣任命閣揆是總統的職權，「這兩件事情都跟台北市長的工作無關」。對於蔣萬安提倒閣又讚陳其邁，張惇涵今日受訪表示，中華民國憲法增修條文第三條規定，倒閣是立法院的職權，同樣任命閣揆是總統的職權，這兩件事情都跟台北市長的工作無關。張惇涵說，那也依照《憲法》規定，立法院必須審議預算，行政院必須向立法院負責，所以今天到立法院來爭取預算。那大家也知道從去年8月底，行政院把中央政府總預算送到立法院後，到今天已經是第335天了，那終於今天進入到最後朝野協商的程序。張惇涵表示，不過很遺憾的是，在野黨不只提案要凍結院長卓榮泰4個月的薪水，刪除行政院所有的特別費，甚至提案刪除最基層的約聘人員的薪水。攸關人民訴願權的計畫全數被刪除，新聞傳播、媒宣預算全數被刪除，有關轉型正義、人權處的預算全數被刪除。張惇涵提到，再過幾天就是8月，希望在最後朝野協商的時間努力爭取預算，也希望朝野、黨團、委員之間，大家能夠理性討論，這才是對人民有幫助的事情。