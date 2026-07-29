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▲不僅總監豆芽離隊，應援團長ㄚ璇、小魔女啦啦隊全員也都跟著離開。（圖／Little Witches 小魔女啦啦隊IG@ws_little_witches）

究竟為何整團離隊？啦啦隊員們後續動向？《NOWNEWS今日新聞》記者傳訊給總監豆芽，至截稿前未回應。

台灣職業排球聯盟臺中連莊專屬啦啦隊「小魔女啦啦隊」去年成立，隨後更加入金吉娜、廉世彬、高佳彬以及吳瑞律4位韓籍隊員，活力應援更成為場邊焦點。怎料，今（29）日卻發文向全員告別，「祝福小魔女啦啦隊每一位成員，未來都能在各自的舞台上持續發光發熱」，消息一出讓大批粉絲錯愕：「Thank you 整隊？」、「整隊不見真的猛。」「小魔女啦啦隊」由女星豆芽（林裕庭）擔任總監，今日官方社群卻發文透露雙方合作告一段落，寫道：「感謝Sandy(豆芽)總監於 2025–2026 賽季期間，陪伴臺中連莊職業排球隊共同走過 TPVL 元年。雙方合作將於合約期滿後告一段落，球團誠摯感謝Sandy(豆芽)總監這段時間的付出與努力。」不僅總監豆芽離隊，應援團長ㄚ璇、小魔女啦啦隊全員也都跟著離開，文中表示：「這一年裡，妳們以熱情與活力站上每一場主場舞台，陪伴球迷吶喊、為球員應援，也為球隊留下許多珍貴且難忘的回憶。每一次精彩的演出、每一份認真的付出，都是這個賽季不可或缺的一部分，祝福ㄚ璇與小魔女啦啦隊每一位成員，未來都能在各自的舞台上持續發光發熱。」消息一出讓粉絲錯愕不已，紛紛留言表示：「不能因為沒有進冠軍賽就thank you啦啦隊耶」、「謝謝小魔女們！大家都辛苦了！有緣再見！」、「Thank you 整隊的？」、「3Q整隊耶，超屌」、「好誇張」、「整團全沒了。」